Xiaomi chama à revisão 117 mil veículos por falha na assistência à condução

Quando é ativada a função de condução assistida L2 em autoestrada, alguns veículos “não respondem adequadamente”, o que pode aumentar o risco de embate.
O gigante tecnológico chinês Xiaomi chamou à revisão quase 117 mil veículos elétricos devido a um defeito no sistema de assistência à condução, anunciou esta sexta-feira a Administração Estatal para a Regulação do Mercado chinesa.
Xiaomi SU7FeatureChina via AP Images
Segundo a autoridade reguladora, os 116.887 automóveis afetados, do modelo SU7, nas versões padrão, foram produzidos entre 06 de fevereiro de 2024 e 30 de agosto passado.
Em determinadas situações, quando é ativada a função de condução assistida L2 em autoestrada, alguns veículos “não reconhecem ou respondem adequadamente a cenários extremos”, o que pode aumentar o risco de embate caso o condutor não intervenha a tempo, explicou o regulador.
A Xiaomi vai resolver o problema através de uma atualização gratuita de ‘software’ feita por programação remota.
De acordo com o comunicado, os proprietários dos veículos afetados serão notificados pela empresa por mensagem de texto.
A Xiaomi entrou no mercado dos automóveis elétricos em 2024 com o lançamento do SU7, o seu primeiro modelo, no âmbito da estratégia de diversificação para além dos telemóveis e outros dispositivos eletrónicos.
