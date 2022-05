Portugal negoceia distribuição de gás a partir de Sines para a Europa

O Governo português está a negociar com a Alemanha e a Polónia a distribuição de gás natural a partir da refinaria de Sines.

O Governo português está a negociar com os governos da Alemanha e da Polónia para que a distribuição de gás passe a ser feita a partir do porto de Sines para os países europeus que têm, atualmente, maior dependência do gás vindo da Europa, avança o jornal Público esta sexta-feira.







De acordo com fonte governamental ouvida pelo diário, Portugal pretende receber gás dos EUA e transferi-lo depois para outros países, através de navios mais pequenos. O gás seria assim transportado através de Sines para a Europa. "O estudo técnico está completo" e trata-se de "uma solução viável, flexível e alternativa, pois Sines tem uma posição geográfica central no Atlântico", acrescentou a fonte referindo ainda que "os portos do Norte da Europa estão muito congestionados e acomodar um número grande de navios de maior capacidade é um risco".