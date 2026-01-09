Multinacional que despediu 475 e fechou fábrica em Palmela despacha recheio em leilão online

A Vanpro, que durante três décadas forneceu os assentos à Autoeuropa, colocou em leilão eletrónico máquinas e equipamentos, mobiliário de escritório e semirreboques, distribuídos por 76 lotes, por um valor base agregado de 1,4 milhões de euros.

Nascida a 1 de janeiro de 1994, em Palmela, a Vanpro foi durante três décadas a fornecedora de assentos da Volkswagen, que era o seu único cliente.



Vanpro faz leilão online de bens após fecho de fábrica em Palmela DR

Até que, em setembro de 2023, ano em que a Autoeuropa anunciou que tinha assegurado a produção do modelo híbrido do T-Roc, a Vanpro perdia o contrato para fornecer o novo carro para a sua vizinha Brose Sitech.

Em junho do ano passado, a Vanpro, “joint venture” entre a Faurecia e a Adient, começa a despedir-se de Portugal. Anunciava que iria fechar portas no final do ano, atirando para o desemprego o seu efetivo, que na altura era de 475 trabalhadores.

Leia mais no Negócios