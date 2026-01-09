Sábado – Pense por si

Multinacional que despediu 475 e fechou fábrica em Palmela despacha recheio em leilão online

A Vanpro, que durante três décadas forneceu os assentos à Autoeuropa, colocou em leilão eletrónico máquinas e equipamentos, mobiliário de escritório e semirreboques, distribuídos por 76 lotes, por um valor base agregado de 1,4 milhões de euros.

Nascida a 1 de janeiro de 1994, em Palmela, a Vanpro foi durante três décadas a fornecedora de assentos da Volkswagen, que era o seu único cliente.

Vanpro faz leilão online de bens após fecho de fábrica em Palmela
Vanpro faz leilão online de bens após fecho de fábrica em Palmela

Até que, em setembro de 2023, ano em que a Autoeuropa anunciou que tinha assegurado a produção do modelo híbrido do T-Roc, a Vanpro perdia o contrato para fornecer o novo carro para a sua vizinha Brose Sitech.

Em junho do ano passado, a Vanpro, “joint venture” entre a Faurecia e a Adient, começa a despedir-se de Portugal. Anunciava que iria fechar portas no final do ano, atirando para o desemprego o seu efetivo, que na altura era de 475 trabalhadores.

