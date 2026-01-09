Sábado – Pense por si

Portugal com 2.ª maior subida na UE do preço das casas no 3.º trimestre de 2025

Lusa 10:54
Hungria lidera aumentos entre os estados membros.

Portugal registou a segunda maior subida homóloga dos preços das casas, 17,7%, no terceiro trimestre de 2025, com a média da zona euro nos 5,1% e a da União Europeia (UE) nos 5,5%, divulga hoje o Eurostat.

Na comparação com o trimestre anterior, entre julho e setembro de 2025, os preços das casas aumentou 1,6% tanto na zona euro quanto na UE, de acordo com o serviço estatístico europeu, com Portugal a registar a terceira maior subida (4,1%).

Entre os Estados-membros, os maiores aumentos homólogos dos preços das casas foram registados na Hungria (21,1%), em Portugal (17,7%) e na Bulgária (15,4%), com a Finlândia a apresentar o único recuo (-3,1%).

