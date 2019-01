Os comunistas querem que fique claro quando o alívio fiscal que os portugueses vão sentir no IRS de 2019 teve "contributo decisivo" do PCP.

Em ano de eleições, os portugueses vão sentir algum alívio no IRS e o PCP quer que fique claro que esse será o efeito de algumas medidas negociadas ainda para 2018.

O deputado Paulo Sá diz que "o alívio sente-se de forma integral" este ano, com a publicação das novas tabelas de retenção na fonte, mas as medidas que o permitem, como aumento do mínimo de existência e o aumento do número de escalões vêm da negociação à esquerda para o Orçamento de 2018.

Nessa altura, frisa o deputado, foi "contributo decisivo, determinante do PCP" que permitiu a aprovação dessas medidas, entre as quais uma que vai este ano beneficiar os reformados.

"Pela primeira vez, no caso dos pensionistas, ter-se-á em conta o número de dependentes para a taxa de retenção na fonte", lembra Paulo Sá, que também aí assegura que este é o resultado de "uma intervenção do PCP junto do Governo".

Apesar disso, os comunistas consideram que ainda há muito a fazer em matéria de IRS, nomeadamente para que a retenção na fonte se aproxime "o mais possível do imposto liquidado".

"As tabelas de retenção na fonte ainda têm algumas imperfeições", admite o deputado, lembrando que "o PCP entende que se deve ir mais longe no alívio dos escalões mais baixos e intermédios" e que se vai continuar a bater, nomeadamente por um aumento para 10 escalões de IRS.