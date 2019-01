São esta sexta-feira, 18 de janeiro, publicadas em Diário da República as tabelas de retenção de IRS para 2019. Para a maioria das famílias portuguesas, e especialmente para quem ganha até 40 mil euros brutos por ano, há boas notícias.

Segundo disse fonte oficial ao Correio da Manhã, as tabelas que se aplicam aos salários dos trabalhadores dependentes e aos pensionistas têm três novidades: o aumento do mínimo de existência, o primeiro escalão do IRS e um bónus fiscal para os pensionistas que tenham descendentes a cargo.

