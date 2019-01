Tabelas foram publicadas em Diário da República. Os contribuintes já podem consultar a taxa que se aplica ao seu salário.

Foram publicadas esta sexta-feira, em Diário da República, as tabelas de retenção na fonte para 2019. Os contribuintes já podem assim consultar a taxa referente ao seu salário.



As tabelas podem ser consultadas aqui. Precisa de encontrar a tabela que corresponde à sua situação familiar (trabalhador dependente ou pensionista, solteiro ou casado, com ou sem filhos), procurar o rendimento bruto que recebe por mês e multiplicá-lo pela taxa correspondente.



