11 de março de 2026 às 13:41

Alemanha anuncia que libertará petróleo das suas reservas em resposta ao pedido da Agência Internacional de Energia

A Alemanha anunciou, esta quarta-feira, que libertará parte das suas reservas de petróleo em resposta ao pedido feito pela Agência Internacional de Energia. A Agência pediu aos países membros que libertem 400 milhões de barris para tentar travar a subida dos preços do combustível provocada pela guerra no Irão.

