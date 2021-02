O Governo já publicou a declaração que quem quer passar ao apoio à família deve entregar à entidade patronal. No caso dos trabalhadores por conta de outrem, o aviso tem de ser feito com três dias de antecedência. Para os independentes pode ser mais rápido.

Pais com filhos pequenos podem deixar de teletrabalhar no sábado

O Governo já disponibilizou a declaração que os trabalhadores por conta de outrem com filhos mais pequenos têm de enviar à empresa se quiserem deixar de teletrabalhar, ao abrigo das novas regras do apoio extraordinário à família, que paga em regra de 66% da remuneração-base. O mesmo acontece no caso dos progenitores que queiram passar a partilhar o apoio, que passa nestes casos a ser majorado. Se em causa estiverem trabalhadores dependentes, a transição não é imediata.







