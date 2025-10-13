Ouro e prata utrapassam novos recordes de preço

Ambos os metais seguem em alta hoje quando se agudizam as tensões comerciais entre Estados Unidos da América e China.

Os preços de ouro e prata, metais preciosos considerados investimento seguro em tempos incertos, bateram hoje valores recorde, respetivamente com 4.080 dólares (3.512 euros) e 51 dólares (44 euros) a onça de cada um, segundo a Bloomberg.



Ouro atinge valores recorde face a tensões comerciais entre EUA e China AP

Os registos históricos foram atingidos pelas 05:30 horas, com o 'metal dourado' a crescer 1,45% para os 4.077,99 dólares, depois de, na quarta-feira, ter subido pela primeira vez os 4.000 dólares/onça, prevendo-se o resultado mais valioso no fecho dos mercados desde 1979.

A 'parente prateada', cujo valor está a ser potenciado pelo ouro, também chegou a máximos de sempre, a subir 2,7% até aos 51,66 dólares.

Na quinta-feira, a prata tinha chegado ao patamar inédito dos 50 dólares, tendo havido registos históricos em junho de 2011, na altura dos programas de flexibilização quantitativa (QE, na sigla inglesa), altura em que se fixou nos 49,80 dólares.

Ambos os metais seguem em alta hoje quando se agudizam as tensões comerciais entre Estados Unidos da América e China, além das incertezas políticas, devido ao 'fecho' das instituições federais norte-americanas, e à nomeação de novo governo francês, e a indefinição geoestratégica, com as guerras em curso, designadamente na Ucrânia e no Médio Oriente.