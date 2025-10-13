Ambos os metais seguem em alta hoje quando se agudizam as tensões comerciais entre Estados Unidos da América e China.
Os preços de ouro e prata, metais preciosos considerados investimento seguro em tempos incertos, bateram hoje valores recorde, respetivamente com 4.080 dólares (3.512 euros) e 51 dólares (44 euros) a onça de cada um, segundo a Bloomberg.
Ouro atinge valores recorde face a tensões comerciais entre EUA e ChinaAP
Os registos históricos foram atingidos pelas 05:30 horas, com o 'metal dourado' a crescer 1,45% para os 4.077,99 dólares, depois de, na quarta-feira, ter subido pela primeira vez os 4.000 dólares/onça, prevendo-se o resultado mais valioso no fecho dos mercados desde 1979.
A 'parente prateada', cujo valor está a ser potenciado pelo ouro, também chegou a máximos de sempre, a subir 2,7% até aos 51,66 dólares.
Na quinta-feira, a prata tinha chegado ao patamar inédito dos 50 dólares, tendo havido registos históricos em junho de 2011, na altura dos programas de flexibilização quantitativa (QE, na sigla inglesa), altura em que se fixou nos 49,80 dólares.
Ambos os metais seguem em alta hoje quando se agudizam as tensões comerciais entre Estados Unidos da América e China, além das incertezas políticas, devido ao 'fecho' das instituições federais norte-americanas, e à nomeação de novo governo francês, e a indefinição geoestratégica, com as guerras em curso, designadamente na Ucrânia e no Médio Oriente.
Esquecemo-nos muitas vezes de que, para usarmos ferramentas de inteligência artificial, precisamos, na generalidade das situações e plataformas, de ser capazes de produzir um conjunto de instruções detalhadamente objetivas para conduzir o processo.
Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.
É excelente poder dizer que a UE já aprovou 18 pacotes de sanções e vai a caminho do 19º. Mas não teria sido melhor aprovar, por exemplo, só cinco pacotes muito mais robustos, mais pesados e mais rapidamente do que andar a sancionar às pinguinhas?