Larry Ellison ultrapassa Musk e conquista o título de homem mais rico do mundo

A fortuna do fundador da Oracle engordou mais de 100 mil milhões de dólares num só dia, devido à posição superior a 40% que detém na tecnológica.

É o maior salto registado num único dia no índice de multimilionários da Bloomberg. Larry Ellison, o fundador da Oracle, tornou-se o homem mais rico do mundo, acabando com o reinado de quase um ano de Elon Musk - e tudo por causa do disparo da empresa que lidera em bolsa. A tecnológica está a valorizar mais de 39% esta quarta-feria, tendo chegado a tocar em máximos históricos nos 341,23 dólares por ação, depois de ter revelado que espera que as receitas do negócio da "cloud" excedam 500 mil milhões de dólares até ao final do ano.



O salto nos títulos da Oracle enriqueceram os cofres pessoais de Larry Ellison em mais de 100 mil milhões de dólares num só dia. Ao todo a sua fortuna já chega aos 393 mil milhões - ultrapassando a do CEO da Tesla, que se fica pelos 385 mil milhões, de acordo com o índice de multimilionários da Bloomberg. Uma grande fatia da riqueza de Ellison, de 81 anos, vem mesmo da participação de mais de 40% que detém na tecnológica dedicada ao desenvolvimento e comercialização de serviços de nuvem, embora o magnata ainda conte com uma pequena posição na Tesla e acumule uma série de projetos no ramo imobiliário.

A corrida para o primeiro lugar do índice de multimilionários da Bloomberg tem estado estagnada desde o ano passado. Elon Musk assumiu o topo em 2024, depois de já ter conquistado a coroa de homem mais rico do mundo em 2021 - que acabou por perder para Jezz Bezos, fundador da Amazon, e para Bernard Arnault, CEO da LVMH nos anos seguintes. A fortuna do dono da Tesla tem vindo a diminuir nos últimos meses, muito devido à queda nas ações da fabricante de veículos elétricos, que acumulam já um saldo negativo de 13% desde o arranque de 2025.

Por comparação, e contabilizando o salto desta quarta-feira, a Oracle já viu o preço das suas ações quase duplicar só no espaço de pouco mais de oito meses. A tecnológica arrancou o ano com uma capitalização de 485,97 mil milhões de dólares (414,8 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), mas já conta com cerca de 934 mil milhões. Os bons resultados da empresa e as perspetivas de crescimento bastante positivas, que se devem em parte ao desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, têm dado ímpeto aos títulos da Oracle.

O cenário de crescimento da empresa é ainda sustentado pelo facto da OpenAI, a criadora do ChatGPT, estimar a necessidade de investimento de biliões de dólares na infraestrutura necessária para desenvolver e executar os seus serviços ao longo dos anos. A tecnológica de Sam Altman é uma das maiores clientes da Oracle, que tem emergido enquanto fornecedora-chave da capacidade computacional, competindo com a AWS, Microsoft e Alphabet no que respeita a área da "cloud". Além da OpenAI, a Nvidia e o TikTok são clientes da tecnológica.