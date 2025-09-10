Larry Ellison ultrapassa Musk e conquista o título de homem mais rico do mundo

Sábado – Pense por si

A fortuna do fundador da Oracle engordou mais de 100 mil milhões de dólares num só dia, devido à posição superior a 40% que detém na tecnológica.

É o maior salto registado num único dia no índice de multimilionários da Bloomberg. Larry Ellison, o fundador da Oracle, tornou-se o homem mais rico do mundo, acabando com o reinado de quase um ano de Elon Musk - e tudo por causa do disparo da empresa que lidera em bolsa. A tecnológica está a valorizar mais de 39% esta quarta-feria, tendo chegado a tocar em máximos históricos nos 341,23 dólares por ação, depois de ter

Larry Ellison sorri num evento
O salto nos títulos da Oracle enriqueceram os cofres pessoais de Larry Ellison em mais de 100 mil milhões de dólares num só dia. Ao todo a sua fortuna já chega aos 393 mil milhões - ultrapassando a do CEO da Tesla, que se fica pelos 385 mil milhões, de acordo com o índice de multimilionários da Bloomberg. Uma grande fatia da riqueza de Ellison, de 81 anos, vem mesmo da participação de mais de 40% que detém na tecnológica dedicada ao desenvolvimento e comercialização de serviços de nuvem, embora o magnata ainda conte com uma pequena posição na Tesla e acumule uma série de projetos no ramo imobiliário. 

A corrida para o primeiro lugar do índice de multimilionários da Bloomberg tem estado estagnada desde o ano passado. , depois de já ter conquistado a coroa de homem mais rico do mundo em 2021 - que acabou por perder para Jezz Bezos, fundador da Amazon, e para Bernard Arnault, CEO da LVMH nos anos seguintes. A fortuna do dono da Tesla tem vindo a diminuir nos últimos meses, muito devido à queda nas ações da fabricante de veículos elétricos, que acumulam já um saldo negativo de 13% desde o arranque de 2025. 

Por comparação, e contabilizando o salto desta quarta-feira, a Oracle já viu o preço das suas ações quase duplicar só no espaço de pouco mais de oito meses. A tecnológica arrancou o ano com uma capitalização de 485,97 mil milhões de dólares (414,8 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), mas já conta com cerca de 934 mil milhões. Os bons resultados da empresa e as perspetivas de crescimento bastante positivas, que se devem em parte ao desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, têm dado ímpeto aos títulos da Oracle. 

O cenário de crescimento da empresa é ainda sustentado pelo facto da OpenAI, a criadora do ChatGPT, estimar a necessidade de investimento de biliões de dólares na infraestrutura necessária para desenvolver e executar os seus serviços ao longo dos anos. A tecnológica de Sam Altman é uma das maiores clientes da Oracle, que tem emergido enquanto fornecedora-chave da capacidade computacional, competindo com a AWS, Microsoft e Alphabet no que respeita a área da "cloud". Além da OpenAI, a Nvidia e o TikTok são clientes da tecnológica. 

