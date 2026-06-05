OPA sobre a Martifer falha meta dos 90%

A oferta incidia sobre 14,74% do capital da empresa, mas apenas foram adquiridos 0,24%.

A oferta pública de aquisição (OPA) da Visabeira sobre a Martifer fracassou no objetivo de alcançar os 90% do capital da empresa. Os resultados da oferta mostram que dos 14,74% do capital sobre o qual incidia a proposta da empresa com sede em Viseu, apenas 0,24% foram adquiridos.



Martifer propõe pagamento de dividendo de 0,093 euros, apesar de lucros em queda D.R.

A OPA não tinha qualquer condição de sucesso, mas o objetivo era ultrapassar os 90% do capital e, posteriormente, avançar para uma OPA potestativa para retirar a Martifer de bolsa.

A Visabeira, que lançou a OPA na sequência do acordo tripartido com a Mota-Engil e a I'M, dos irmãos Martins, oferecia 2,057 euros por ação.

O valor, contudo, foi criticado pelos investidores minoritários e o fundo da Optimize Investment Partners, o maior acionista individual da empresa depois dos envolvidos na OPA, reforçou mesmo a sua participação, para quase 5% do capital da Martifer, "mediante compras no mercado acima do preço da OPA”, explicou ao Negócios Pedro Lino, CEO da sociedade gestora.

As ações da Martifer encerraram a sessão desta sexta-feira, 5 de junho, a ceder 1,29%, para os 2,30 euros, um valor 11,8% acima do oferecido na OPA.