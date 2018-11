De 130 euros por metro quadrado na Pampilhosa da Serra aos 2.753 euros por metro quadrado em Lisboa. É esta a amplitude de preços nas vendas de casas em Portugal no segundo trimestre do ano.

Comprar uma casa em Lisboa custa assim 21 vezes mais do que em Pampilhosa da Serra. E, segundo o Jornal de Negócios, 10 vezes mais do que em Mogadouro (275 euros por metro quadrado), ou cinco vezes mais do que no Entroncamento (549 euros por metro quadrado).

Mas não é preciso ir ao interior para encontrar municípios onde as casas são bem mais baratas do que em Lisboa. O preço de venda em Loures (1.349 euros por metro quadrado) e em Torres Vedras (918 euros por metro quadrado) é metade do registado na capital.



