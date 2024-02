Oferta de casas para arrendar em Portugal aumentou 55% em 2023

A oferta de casas para arrendamento subiu cerca de 55% em Portugal no quarto trimestre de 2023, face ao mesmo trimestre de 2022, segundo os dados do Idealista. As cidades onde a subida foi maior são Viseu (115%) e Porto (113%).





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Fonte do site de anúncios de arrendamento e venda de casa aponta que medidas como as restrições no Alojamento Local (AL), o fim do regime para Residentes Não Habituais e a redução de impostos podem explicar o impacto, apesar de os preços ainda serem bastante elevados.Além de Viseu e Porto, as cidades onde mais cresceu a oferta foram Braga com 85%, Lisboa com 63%, Castelo Branco com 53% e Guarda com 50%.Seguem-se Setúbal com 49%, Viana do Castelo com 46%, Portalegre com 40%, Santarém com 39%, Aveiro com 37%, Coimbra com 35%, Leiria com 32%, Évora com 22% e, por fim, Vila Real com um aumento de 18%.Ao considerar todas as cidades que integram os distritos, também se assistiu a um aumento da oferta. O Porto lidera com um crescimento de 82%, seguindo-se Braga com 80%, Viseu com 63%, Leiria com 61%, Lisboa com 56%, Castelo Branco com 51% e Viana do Castelo com 50%.Abaixo dos 50%, está Aveiro com 47%, Coimbra com 38%, Setúbal e Faro com 37%, Santarém com 31% e Évora com 26%.Houve capitais de distrito onde a oferta caiu. Em Bragança, a queda foi de 16%, seguindo-se Ponta Delgada com 13%, Funchal com 8% e Faro com 1%.Com os preços dos arrendamentos elevados e a incompatibilidade dos rendimentos das famílias de os acompanhar, a procura de casas para arrendar abrandou na segunda metade de 2023 e o número de novos contratos de arrendamento desaceleraram, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).