Na sua proposta de Orçamento do Estado para 2020, o Governo quer substituir a subcontratação de empresas na Saúde pela contratação de profissionais, acabando com o trabalho temporário "gradualmente".

"O Governo substitui gradualmente o recurso a empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde pela contratação, em regime de trabalho subordinado, dos profissionais necessários ao funcionamento dos serviços de saúde", lê-se no documento entregue esta segunda-feira na Assembleia da República por Mário Centeno.

"O Governo fica autorizado a legislar com o sentido e a extensão de permitir que os trabalhadores médicos em regime de trabalho subordinado que tenham realizado as horas de trabalho semanal normal, consoante o regime que lhes seja aplicável, nos serviços de urgência, externa e interna, unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados intermédios, independentemente da natureza jurídica da relação de emprego e da pessoa coletiva pública, prestem serviço em serviços de urgência e emergência hospitalar, sempre que tal seja indispensável para garantir a prestação ininterrupta de cuidados de saúde, e desde que os respetivos serviços de urgência estejam integrados em urgências que tenham concluído processos de revisão", adianta ainda o documento.

Também serão reforçadas as vagas para fixar médicos "com contrato de trabalho por tempo indeterminado" em zonas carenciadas de profissionais. A identificação das vagas terá que ser publicada até ao final do primeiro trimestre de 2020.