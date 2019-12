Triplicaram idas a hospitais por causa da gripe

As idas a hospitais por causa da gripe estão a acontecer mais cedo do que em anos anteriores. De acordo com o Jornal de Notícias, os atendimentos nos cuidados primários e nas urgências no Norte triplicaram na primeira semana de dezembro em relação ao ano passado, com a região a ter já mais de 60 centros de saúde com horário alargado à noite e aos fins de semana para responder à crescente procura.