OE2019: Governo vai contratar mil funcionários qualificados

Contratação de trabalhadores será feita para suprir necessidades permanentes nos serviços públicos.

O Governo vai promover em 2019 o recrutamento de mil trabalhadores com formação superior para rejuvenescer e reforçar a Administração Pública em áreas estratégicas, refere a proposta de Lei do Orçamento do Estado entregue no Parlamento esta segunda-feira.



De acordo com a proposta do Governo, a contratação de trabalhadores será feita para suprir necessidades permanentes nos serviços públicos.



"O Governo promove o recrutamento de 1.000 trabalhadores qualificados com formação superior, para rejuvenescer e capacitar a Administração Pública, de modo a reforçar os centros de competências, as áreas estratégicas de concepção e de planeamento de políticas públicas, e a transformação digital da Administração", explica a proposta de Lei do OE2019.



O primeiro-ministro já tinha anunciado esta contratação no debate sobre o estado da Nação de 13 de Julho.



O Governo entregou na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que será discutida e votada na generalidade nos dias 29 e 30 e cuja votação global está agendada para 29 de Novembro.