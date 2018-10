As contribuições sectoriais para o audiovisual, banca e indústria farmacêutica vão manter-se no próximo ano, de acordo o Orçamento de Estado para 2019 (OE2019).

"Em 2019 não são actualizados os valores mensais" no que respeita a Contribuição para o Audiovisual (CAV), que financia o serviço público de radiodifusão e de televisão, lê-se no documento.



Trata-se de uma "não actualização da contribuição para o audiovisual", o que significa que a RTP vai receber montante igual a este ano.



Também no sector bancário a contribuição vai ficar inalterada.



"Mantém-se em vigor em 2019 a contribuição sobre o sector bancário, cujo regime foi aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, na sua redacção actual", refere o documento entregue no parlamento pelo ministro das Finanças a menos de 15 minutos de terminar o prazo.



A contribuição sobre o sector bancário foi uma medida extraordinária instituída pelo Executivo de José Sócrates em 2011, mas desde então todos os Governos a mantiveram e até aumentaram, sendo calculada sobre os passivos dos bancos e serve para financiar o Fundo de Resolução bancário, que consolida nas contas públicas.



A contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica também se mantém em vigor em 2019.