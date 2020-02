Game Boy Foto: Getty Images

Tal como todo o culto tem um mestre de cerimónias, este também tem o seu MC. Não de batina e solidéu, mas de brincos, tatuagens e calças laranja. Às 2h30, Paulo Silver, 37 anos, entra em palco pronto para arrasar a Império Romano - a discoteca da Marinha Grande que é também um clássico dos anos 90 - em mais uma paragem da digressão Revenge Of The 90s. "Bem-vindos à viagem!", arranca.Aquilo que poderia ser descrito apenas como uma série de festas temáticas, com clímax apoteótico previsto para a noite de passagem de ano, no Coliseu de Lisboa, todas as noites se transforma em movimento religioso e negócio milionário, com um tipo específico de fiel, o "noventeiro": camisa xadrez, lenços nos pulsos, nostalgia no coração. Segue um único evangelho: o revivalismo da década de 90, a mais recente galinha dos ovos de ouro de grande parte da indústria do entretenimento e do consumo.Entre bustos neoclássicos, bolas de espelhos e Game Boy gigantes, o ambiente está ao rubro. "A viagem é um carro que nos vai levar por todas as memórias e sentimentos que mexeram connosco!", prossegue Silver, de quem poderá lembrar-se da série juvenil Chiquititas, quando ainda respondia por Paulo Silva. Voam jelly shots (shots de gelatina) pelo ar. O disc-jockey André Henriques, 40 anos, lança o hit eurodance dos Santamaria, Eu Sei, Tu és. E a Império Romano ascende às alturas. Mais tarde, há de ir abaixo.A "viagem" é o ponto alto de um total de sete horas de festa guionada ao minuto com um único objetivo: vir atrás. "Nostalgia pura", explica Henriques, nos escritórios de Paço de Arcos. "E eu sirvo-lhes aquilo da melhor maneira possível: sirvo-lhes uma panqueca inacreditável." Há atuações ao vivo, telediscos, jingles publicitários, genéricos televisivos, canhões de confetis e jatos de CO2. Para se qualificar, uma canção tem de ser reconhecível aos primeiros segundos.A Revenge of the 90s foi aquilo a que se chama "a ideia certa à hora certa". Há 15 anos que Silver e Henriques organizavam festas "imersivas". Entre elas, a Let’s Control the 80s (Henriques) e a Rebel Bingo (Silver), que depois de passar por 22 cidades de todo o mundo culminou em 2014, no Porto, com a detenção de 10 pessoas, incluindo Paulo, numa operação de combate ao jogo ilícito da ASAE noticiada nos jornais. "Havia bingo, trocadilhos dirty e prémios como banhos de pipocas", comenta André. "Nunca perceberam que era só uma festa parva."Há três anos, o ex-radialista deixou as manhãs da RFM. Dois meses depois, "num feliz acaso", estava a falar com o ex-ator acerca de um evento de celebração dos anos 90. Já em 2010 lançara com o primo, Miguel Henriques, a festa Let’s Control the 90s. "Não bateu nada", lembra. "Os anos 90 tinham sido ontem. As pessoas queriam era os anos 80."André fala em ciclos de nostalgia. Entre 15 e 17 anos. O tempo necessário para se criarem memórias para mais tarde recordar. Esta seria "a festa na mouche", a par da onda global de revivalismo dos anos 90, que tem vindo a ser capitalizada sob a forma de regressos, remakes, spin-offs, reboots e outros tipos de recauchutagem com os millennials - nascidos entre o início da década de 80 e o fim do século, agora com poder de compra - em vista. Do cinema à moda, dos brinquedos à televisão.O ano passado, a mais famosa girl band dos anos 90, as Spice Girls, juntou-se (sem Victoria Beckham) numa digressão comemorativa. Para 2020 está prevista nova música de outra girl band britânica, as Sugababes. Num ajuste aos tempos, há sequelas de filmes sob a forma de séries televisivas, como Sei o Que Fizeste no Verão Passado e Pesadelo em Elm Street. Os miúdos voltaram a vibrar com Pokémon e companhia - e os miúdos dos anos 90 também, mas enquanto aplicação para o telemóvel. Já a moda de grande consumo, no movimento sempre pendular, volta a pregar-nos partidas e à nossa silhueta, com a celebração de peças como os jeans "à mãe" e os ténis "à pai". É só entrar em qualquer uma das grandes cadeias de fast fashion para o comprovar.Por cá, depois da digressão dos Ornatos Violeta, a celebrar os 20 anos do álbum O Monstro Precisa de Amigos, 2020 promete ser um festim para os revivalistas. Em maio, os Guns’n’Roses regressam ao Passeio Marítimo de Algés. Umas semanas depois, é a vez de uma das mais aguardadas reuniões dos últimos anos, a do coletivo de hip-hop Da Weasel, que atuam no festival NOS Alive, por onde também vão passar os Faith no More.Um fenómeno "absolutamente normal", comenta o humorista Nuno Markl, 48 anos, que acaba de lançar a edição comemorativa dos 10 anos da mais nostálgica rubrica da rádio portuguesa, a Caderneta de Cromos. "Todas as gerações chegam a uma altura em que, talvez para manterem a sanidade mental, precisam de olhar para trás e relembrar tempos mais simples", defende. Por insistência de Vasco Palmeirim, parceiro mais jovem das manhãs na Rádio Comercial, Markl deixou os anos da sua infância e adolescência e começou a caderneta dos anos 90. Mais como cronista do que como protagonista. "À medida que o tempo passa", explica, "o entretenimento passa a refletir os anos de infância e crescimento das pessoas que cresceram nos anos 90. Tem tudo a ver com quem são os adultos em idade de criar coisas e de influenciar o público." E se ele, nessa altura, já não tinha tempo para apreciar séries de animação como Dragon Ball, agora está a aproveitar para a ver pela primeira vez com o filho.No mesmo sentido, quando avançou para A Turma de 95, um espetáculo teatral autobiográfico inspirado no britânico Class of 76 e que esteve este mês em cena no Teatro do Bairro Alto, a atriz e encenadora Raquel Castro, 38 anos, quis tentar perceber o que acontecera aos seus colegas do 9º ano, dos Salesianos de Lisboa. Sem qualquer saudade, salienta, mas alguma nostalgia."Começamos a ficar velhos e a olhar para trás", explica. "As memórias podem ser agridoces, mas são as tuas memórias, é a tua história." O espetáculo, que estará em digressão por Ovar, Faro e Guarda em 2020, acabou por ser uma oportunidade de "reescrever e ganhar perspetiva sobre esses anos". No fim, não só se reencontrou consigo própria através dos outros, como houve um reencontro entre todos. "Foi muito bom."Quanto à Revenge, à conversa inicial entre os dois futuros anfitriões seguiu-se uma primeira experiência imersiva: um jantar de brainstorming com uma dezena de amigos num restaurante dos tempos de faculdade, o Ho Caldas, perto da sede do CDS, em Lisboa. "Aquela coisa: bifinhos com champignons e bebida à discrição", conta André. E uma série de ideias apontadas nas toalhas de papel, do Macaco Adriano (mascote do programa Big Show SIC) ao Juiz Decide (outro programa dos anos 90 da SIC).Em Fevereiro de 2017, no fim da primeira festa, "já um bocadinho alcoolizado", André agarra-se a Paulo. "Temos aqui um espetáculo que vai para o Coliseu! E vai para o Rock in Rio!" diz-lhe. Nove meses depois eram convidados para ir animar o Rock in Rio e, em dezembro, faziam a primeira de três passagens de ano seguidas no Coliseu dos Recreios. Eles chamam-lhe Revengeillon.Se a Revenge, de acordo com André Henriques e por causa de todos os custos associados, é apenas um "negócio porreiro", enquanto trampolim para os negócios do grupo é um "ótimo negócio". São quatro os sócios, agora sob o teto da empresa de produção de eventos New Collective: Paulo Silver, André Henriques, Miguel Galão e Miguel Henriques. Oficializaram a união vestidos de noivo. "O fato era daqueles à stripper", ri-se André, com uma disposição a fazer lembrar outro artefacto dos anos 90, a loja Sempre em Festa. Hoje, organizam 10 tipos de eventos. O recorde de afluência pertence à Revenge, com 15 mil pessoas na FIL, em abril de 2018. De 46 datas em 2018 pularam em 2019 para mais do dobro, 97, muitas delas espetáculos corporativos. A faturação ainda não é oficial, mas o ano passado rondou os 4 milhões de euros. Como diria o ex-primeiro-ministro António Guterres, mais um ícone da época, é fazer as contas. Há duas semanas anunciaram no Instagram a segunda fase da tour Revenge of the 90s, quatro datas em fevereiro e março.Para esta noite, estão anunciadas as presenças de King Africa, Ágata, Melão e das Non-Stop. Minutos antes do arranque do espetáculo, de T-shirt onde se lê Dream Maker, entre os disparos do fotógrafo residente, Paulo Silver pregará, com entusiasmo evangelizador: "Se houvesse viagens no tempo, era isso que a gente estava a vender. Há quase uma regressão holística: o sorriso muda, a disponibilidade muda. De repente, é tudo tão simples como antigamente."A noite começa às 23h, com o Agora Escolha, 60 minutos de decisões. Em causa estão, não programas de TV, como no magazine apresentado por Vera Roquette na RTP2 entre 1986 e 1993, mas canções. Ouve-se Alanis Morissette, ouve-se Natalie Imbruglia, ouve-se Cranberries. Sem qualquer tipo de ironia. O público escolhe o tema preferido numa aplicação de telemóvel criada para o efeito, a 3cket, a mesma em que comprou os bilhetes para o espetáculo e que, durante a festa, há de carregar com "e$cudos" para gastar no bar. Tudo pensado ao pormenor. Não circula dinheiro vivo no evento, a não ser que a mascote do MBWay conte.Pouco depois, a meio da escadaria da Império Romano, duas amigas que podiam ser de liceu riem-se a ensaiar coreografias ao som de Jenny from the Block, o êxito que Jennifer Lopez lançou em 2002. O DJ é já Miguel Galão, versão depilada e gingona do homem da Coca-Cola light. Ao som de temas hiperdançáveis, trata de subir a temperatura - e vai-se despindo à medida que a sala aquece. Se para uma das mulheres (ou miúdas), Lígia, 39 anos, delegada de informação médica, esta é a primeira Revenge, para a outra, Carolina Brock, 37 anos, professora de português e inglês, é a sexta. "Só não fui mais vezes porque não foi possível", diz. "São as músicas da minha época. Adoro a sensação de saber todas as letras. Parece que não dou pelo tempo a passar."A dada altura, o conceito de anacronismo inverte-se. Não são os jogos arcade retro instalados na zona We’re the 90s Kids que parecem fora de tempo. Não são os Oasis a cantar Don’t Look Back in Anger que nos transportam de volta ao passado. Não é o noventeiro de T-shirt com o logótipo da TMN que sugere ironia. São os cigarros eletrónicos, as selfies permanentes e os novos sabores de J&B que se apresentam como vislumbres de um futuro frio e digital. Ao lado dos anúncios a whisky com pink tonic e pepino, a inesquecível campanha que nos anos 90 proclamava "Há coisas que nunca mudam" só escapa ao rótulo de publicidade enganosa porque, com ardil, também anunciava que "A tradição já não é o que era."Um dos mais premiados segmentos da série de ficção científica Black Mirror passa-se num resort dos anos 80. Saint Junipero, que também dá nome ao episódio, é um mundo simulado onde doentes terminais de um futuro indeterminado têm a possibilidade de se refugiar e viver para sempre. Não podem, contudo, voltar à realidade onde passaram a vida toda. No site collider.com, o criador, Charlie Brooker, explica que as pessoas tendem a gravitar para a sua própria era. "A terapia da nostalgia é uma coisa real, que está a ser explorada."Até ao fim do século XX, a nostalgia acarretava uma carga negativa. Entre os séculos XVII e XIX chegou mesmo a considerar-se uma doença do foro psiquiátrico. Podia morrer-se do passado. Entre os tratamentos propostos estavam o uso de sanguessugas e o bullying. O registo mais antigo será o chamado "mal de corazón", diagnosticado aos soldados espanhóis na Flandres durante a Guerra dos 30 anos. Mas, décadas depois, quem cunhou o termo foi, em 1688, o médico suíço Johannes Hoffer. "Nostalgia", do grego nostos - regresso a casa - e algia - dor: condição verificada em soldados, estudantes e criadas, gente que sofria com a recordação de um sítio onde tinha sido feliz.A viragem deu-se em 1999, quando Constantine Sedikes, um psicólogo grego que acabava de se mudar para Inglaterra depois de uns bons anos nos Estados Unidos, se dedicou a investigar a sua própria experiência. Deu por si a passar mais tempo do que esperava a recordar os sons e os cheiros da Carolina do Norte. O processo trazia-lhe paz. Lembrou-se de outros exemplos, como o das mulheres esfomeadas que nos campos de concentração se dedicavam a partilhar histórias sobre receitas e refeições. A tese de que a mente consegue afetar, mesmo que de forma temporária, o corpo.Hoje, o diretor do Centro de Pesquisa sobre o self e a identidade da Universidade de Southampton defende que a nostalgia pode ajudar a restabelecer a calma e a compostura numa situação complicada; que tem efeitos benéficos ao nível do ânimo e da autoestima; que cimenta a nossa relação com os outros e poderá ajudar-nos a estabelecer uma continuidade entre passado e presente, ou seja, a encontrar um sentido para a vida. É, também, uma emoção universal. Refere-se, contudo, sublinha por email à SÁBADO, à nostalgia pessoal, não à nostalgia histórica.Num sentido semelhante, Paulo Silver anuncia, "A Revenge está montada de maneira muito psicológica: afetar as pessoas sem elas darem por isso." Fala dos noventeiros que têm filhos, que deixaram de sair à noite, que foram adolescentes nos anos 90, em discotecas como aquela. "A ideia é criar um rapport: todos somos iguais." André junta-lhe aquilo a que chama "o comportamento Revenge: choro, riso, muita emoção".É impossível ouvir qualquer um dos dois pastores sem um mínimo de descrença. Tal como é difícil acreditar quando se vê mais de duas mil pessoas, numa discoteca, às 3h da manhã, a dançar, sincronizadas, o Vira Vira dos Mamonas Assassinas, a banda de rock satírico brasileira que em 1996 foi vítima de um fatal acidente de avião. Mais uma salva de canhões de confetti, os Soca Boys anunciam Follow the Leader e o recinto virou festa de casamento. (Pequeno parêntesis: Silver conheceu a noiva na primeira Revenge do Porto, em 2017. Houve pedido em palco e anúncio no Instagram. Está marcado para 31 de Julho porque, como canta Quim Barreiros, "depois entra Agosto".) Passados poucos segundos, num ritmo imparável, a Império Romano está a ir "abajo, abajo" para depois voltar a ir "arriba". Como confirmariam Ágata e depois Melão, quase não é preciso fazer nada em palco porque "o público faz tudo".Se a nostalgia aparece quando "se entra em idade adulta e se recordam os tempos com menos responsabilidades, muitas descobertas, amores e desamores", reflete o cantor David Fonseca, a música, sempre em pano de fundo, "acaba por ser uma forma simples de reter uma memória viva". As neurociências explicam. De forma muito simplificada: a música estimula diferentes partes do cérebro, incluindo o córtex visual, o que faz com que associemos imagens a canções, sobretudo se as ouvimos muito em momentos formativos, provocando uma espécie de pirotecnia emocional. Quando participou na Revenge, foi como convidado surpresa, e pa- ra cantar Silence4. David Fonseca apareceu mascarado de cão. Na Marinha Grande, onde convivem em palco disfarces de Macaco Adriano, moscãoteiro, Poupas, Monstro das Bolachas e Mitch Buchannon da série Baywatch, com os Gipsy Kings em pano de fundo, não destoaria.Coincidência ou não, o revivalismo dos anos 90 bate com a ascensão da tecnologia e a desmaterialização de coisas como os livros e os filmes. Deixou de se ir ao cinema para se ver filmes em casa - e os grandes estúdios ressentem-se. Os concertos substituíram as vendas de discos como principal fonte de receita dos músicos. "Existe falta de matéria hoje", considera André Henriques. Junte-se a isto o facto de o início do milénio ter sido particularmente difícil, com os atentados de 11 de Setembro de 2001, os conflitos que se seguiram e a crise financeira global.Parece, até, que os próprios séculos têm uma dinâmica própria. Falamos nos loucos anos 20, nos 50 reacionários, nos 60 dos hippies, os 80 de Wall Street e os 90 do grunge, mas qual é a mística dos anos 2000? E dos 10? De qualquer um dos séculos, XX e XXI? Apenas uma entre muitas explicações possíveis para o que já se chama "nostalgia antecipada". Ou seja, o facto de ídolos pop nascidos na década de 90, como Charli XCX e Troye Sivan, cantarem I Just Wanna Go Back to 1999, um tema que é todo ele uma homenagem a uma década que quase não viveram. Também na Império Romano grande parte do público nasceu nos anos 90. É impossível que se lembrem de jingles como "Prolongue a vida da sua máquina com Calgon" ou do bem mais antigo "Diga bom dia com Mokambo", mas aí estão eles, em coro pavloviano, em plena eucaristia.André Henriques diz já ter a Revenge do Millennium pronta. "E é um estoiro." Testaram-na no Festival do Sudoeste. No entretanto, vão sonhando com a produção de um festival inteiro. Um plano para concretizar nos próximos anos. "Um gigante playground para adultos", antecipa. Para já, é tempo de voltar ao palco.São 4h09 quando a viagem chega ao fim. Paulo Silver chama a equipa. "Juntos, somos mais de 100 pessoas!" Está na hora da foto de família. Vira-se de costas para o público, porque a multidão também faz parte da família noventeira, e ordena: "Ao meu sinal digam todos, ‘vibrador’. Por razão nenhuma, só porque me está a apetecer ser porco! Três, dois, um..."