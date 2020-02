Como o coronavírus está a parar o luxo na Avenida da Liberdade

ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Excursões de chineses por lojas de griffe e telemóveis ligados ao tradutor instantâneo do Google não se veem. Na principal artéria de luxo de Lisboa, a Av. da Liberdade, nem parece que o Ano Novo Chinês (época festiva celebrada a 25 de janeiro, que atrai turistas asiáticos) aconteceu há dias. O cenário é desanimador: só se avista um ou outro, porventura residente ou lojista que fala mandarim – para potenciar as vendas neste segmento de mercado.A avenida está praticamente parada pelo impacto do surto, recém-designado vírus Covid-19, constatou a SÁBADO no Dia dos Namorados (14 de fevereiro, supostamente mais um chamariz para as compras). É assim desde o início do mês, queixam-se os lojistas. Esperam que as horas passem, à medida que desabafam: "Todos os anos, nesta fase, estávamos habituados a recebê-los aos magotes. Já vinham com tudo programado", diz uma delas, na Loja das Meias (multimarcas). O estabelecimento está vazio, mas o desinfetante presente. "Tentamos ter ainda mais cuidado agora em termos de contacto e higienização no trabalho", prossegue a comerciante.