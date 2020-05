Quanto ganharam as mulheres mais ricas de 2020?

O mundo tem 2095 multimilionários, destes 234 são mulheres — dez a menos do que em 2019, segundo a lista anual publicada pela revista Forbes —, o que comprova ainda uma relação muito desproporcional em termos de género. A soma das suas fortunas dá quase 850,4 mil milhões de euros. Reunimos as dez mulheres no topo do ranking - conheça-as na Must