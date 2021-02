A Dan Cake fazia-se a correr. Mesmo

No início era preciso fazer maratonas no tapete rolante, para garantir que se enrolavam as tortas. O patriarca enriqueceu com os bolos, foi condecorado por Presidentes e pedia às funcionárias que tivessem juízo nos namoricos.

Pasteleiros havia muitos, mas industriais a pensarem em bolos em grande escala nem por isso. Kantilal Jamnadas abriu a história da Dan Cake há quatro décadas, está prestes a encerrá-la com o processo de venda a estrangeiros. O fundador não quis participar neste artigo com episódios agridoces.



Tortas da África do Sul

Na origem, a Dan Cake era uma empresa familiar em Santa Iria da Azóia. Perto da estação de comboios, na unidade fabril, aberta em 1978, começaram por trabalhar 15 operários. Executavam a receita da mulher do fundador – Vibhuti Jamnadas – que apreciava umas tortas de chocolate da África do Sul. Era o pasteleiro, Sr. Gomes, que punha o processo em marcha na linha de produção.



Corrida ao lado do tapete

Retornados de Moçambique na época da Revolução de 1974, Vibhuti e o marido, Kantilal, lançaram o conceito de pastelaria industrial com prazo de validade de três meses. Nessa altura, havia várias etapas feitas manualmente: por exemplo, enrolar as tortas. "Vinham num tapete rolante. Ao princípio, corríamos atrás delas no tapete, porque ainda tínhamos pouca prática a enrolá-las à mão", conta à SÁBADO Isabel Susano, 55 anos, funcionária da Dan Cake há quatro décadas.