Em 1971, vários adolescentes e jovens com diferentes dificuldades mentais ou motoras encontram-se no Campo de Férias Jened. Alguns têm paralisias cerebrais, outros são paraplégicos e há ainda quem - como no caso de um dos realizadores deste inspirador documentário - resista a uma espinha bífida. James Lebrecht, que também serve de narrador ocasional, diz que "era suposto viver apenas algumas horas" mas era já adolescente quando entrou na camioneta que o levaria para umas férias que mudaram mais do que a sua própria vida: Jened é o ponto de origem para um movimento que luta, ainda hoje, pelos direitos dos portadores de deficiências.Segundo projeto da Netflix apresentado pela Higher Ground Productions, de Michelle e Barack Obama - o primeiro, American Factory, no qual estiverem envolvidos como distribuidores, venceu o Óscar para Melhor Documentário - Crip Camp é a estreia dos Obamas como produtores executivos.Sendo impossível saber qual foi o contributo criativo de cada um, é indiscutível que o filme tem como força motora um forte sentido de justiça igualitária. E apresentar LeBrecht, ao início, como figura central, permite criar uma visão nostálgica que derruba qualquer estigma social: olhar para o passado, recordar aquele campo de férias que marcou uma adolescência, é uma experiência universal.O documentário é muito sobre as dificuldades que nos unem. Sobre a importância de sabermos que não estamos sozinhos no mundo. Que há sempre alguém que partilha a nossa luta e os obstáculos que se apresentam ao simples ato de estar vivo. Os participantes no campo olham para o beliche ao lado e veem - muitos pela primeira vez - alguém com quem se podem identificar. Ainda por cima, estão nos anos 70 e há um imenso sentimento de liberdade pelo simples facto de se encontrarem afastados do controlo parental: podem fumar cigarros e tocar música. Podem ser os miúdos fixes que sempre foram, tentar engatar-se, flirtar e conhecer as primeiras e inesquecíveis experiências sexuais - alguns mais tarde casaram-se -, ter a vida que o estigma ou a injustiça dos seus próprios corpos lhes tentaram roubar. E deixa de haver aquilo que um dos participantes chama de "hierarquia de deficiências e incapacidades": são todos iguais, partilhando a honestidade apenas possível quando não há estatutos nem poder a conquistar ou a exercer.Em Jened, eram apenas miúdos. Muitos apanharam chatos. Efeitos secundários do Amor Livre. Mas o mais extraordinário é que alguns apresentam uma capacidade de reflexão incomum para pessoas daquela idade. Quando se discutem frustrações à volta de uma mesa, há quem refira como ser portador de deficiência implica, muitas vezes, prescindir de toda a privacidade - deixa de ser possível estar sozinho. Ou como, perante o olhar exterior, se tornam assexuados.Todas estas imagens de arquivo foram captadas na altura pelo People’s Video Theater (um coletivo de videojornalismo comunitário) - e Crip Camp não teria um terço do impacto sem aqueles imperfeitos momentos a preto e branco. De outra forma, não teríamos a possibilidade de ver alguns heróis enquanto jovens, em particular Judith Heumann, uma antiga monitora do Campo Jened que surge como força imparável na luta pela integração e pelos direitos dos portadores de deficiências. A segunda metade do documentário pertence-lhe, assumindo-se como líder dos que se recusaram a continuar escondidos e afastados.Crip Camp começa com adolescentes em férias e acaba como exemplar retrato da importância do ativismo político. Fosse todo o mundo assim.