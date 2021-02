O dia em que cinco empresários fecharam a porta dos seus negócios

"Um grande nó na garganta, suplantado pelo gesto da minha mulher Sara, que me deu a mão ao sentir-me assim. Nunca esquecerei esse gesto. Chama-se cumplicidade." Assim foi o último dia no 44 da rua do Alecrim, que há muito era um clássico no roteiro de livros antigos na cidade. O encerramento da Livraria Campos Trindade comoveu meia-Lisboa, com clientes e amigos a deixarem flores na montra, e até Miguel Esteves Cardoso a dedicar-lhe uma crónica no Público. Bernardo Trindade estava lá quando a SÁBADO lhe ligou, no dia 19. Dali a pouco chegaria um amigo, e foi ele que nos tirou as fotos do espaço vazio.



Diz que um dia volta, ainda não sabe se com uma livraria aberta ao público, se com um escritório onde atende clientes por marcação. Tem nome no mercado, anda pelo país a comprar bibliotecas particulares ("Acabei de comprar uma de uma família lisboeta que estava num palacete") e estava aliviado porque conseguiu salvar a montra da livraria (vai ficar na Letreiro Galeria, projeto que recolhe letreiros e néons antigos). A Campos Trindade foi mais uma vítima da pandemia e das rendas milionárias. "A maioria das lojas do Chiado, ou está a fechar, ou vai fechar em breve. Ainda falta algum tempo para voltar tudo ao normal. O Governo fala em apoios e depois espreme-se aquilo e sai nada. Nos bancos, são empréstimos. Portanto, ia hipotecar o futuro. Prefiro sair com a folha limpa."



Os cinco casos recolhidos pela SÁBADO para este artigo têm uma coisa em comum: os proprietários decidiram fechar quando perceberam que o caminho que se ia seguir era de dívidas. "Saí a tempo" é uma expressão comum. Muitos não estarão a fazer o mesmo – o Banco de Portugal referia num relatório de 18 de fevereiro que o setor privado não financeiro fechou 2020 com um aumento de €2,5 mil milhões no endividamento em comparação com 2019. "Em dezembro de 2020, as microempresas apresentavam uma dívida total de €71,82 mil milhões (35,5% do PIB), a maior entre as PME", diz por sua vez a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.