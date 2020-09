Primeiro, o confinamento do planeta e agora o uso obrigatório de máscara provocou uma queda inédita nas vendas de batons. "Pôr batom para quê?", dizem as francesas num inquérito sobre as mudanças de hábitos desde o início da pandemia. O produto sempre foi um indicador económico em épocas de guerra e recessão, em que as vendas aumentavam consideravelmente.O termo "efeito lipstick" foi criado pelo presidente emérito da Estée Lauder, Leonard Lauder, numa referência ao crescimento das vendas de batons da marca após os atentados de 11 de setembro, em Nova Iorque. Com os Estados Unidos em recessão, o produto disparou 11%. Mais tarde com a crise financeira de 2008 o fenómeno voltou a verificar-se. A explicação é simples: muitas mulheres não podendo dar-se ao luxo de comprar um vestido ou numa carteira, contentam-se simplesmente em pintar os lábios, sobretudo de encarnado.A maioria continua a maquilhar-se, mas valoriza apenas a parte do rosto que permanece exposta em tempos de Covid: os olhos. Um estudo da consultora Nielsen revelou que as vendas de maquilhagem caíram globalmente 16,9% desde o início do ano. No auge da pandemia, entre março e maio, o recuo chegou mesmo aos 53%. A maior vítima foi o batom: depois de uma queda de 75% durante o isolamento, o decréscimo permaneceu depois da retoma das atividades: -26,4%. Os olhos são agora os protagonistas da indústria de beleza em época de pandemia. As mulheres maquilham-se muito menos, mas as vendas de cosméticos como rímel, lápis, sombras ou anti-olheiras duplicaram as vendas nos supermercados, de acordo com o estudo da Nielsen. Também os cremes para hidratar a pele castigada pelas máscaras cirúrgicas ganhou terreno. Existe o receio de acontecer ao verniz para as unhas o mesmo que ao batom, se o uso de luvas voltar, como no início do confinamento.