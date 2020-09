Louis Vuitton lança viseira de proteção para a Covid

A marca de luxo francesa projetou uma viseira para os seus clientes se protegerem do coronavírus, com o seu exclusivo monograma LV. Ainda não tem o preço definitivo mas deverá rondar os mil euros.





Chama-se LV Shield e é composta por uma viseira em plástico, com acabamento em tecido, uma tira elástica para ajustar à cabeça, nas suas características cores castanho e dourado.Pode ser usada também como boné, se for puxada para trás. "É um escudo atraente, com estilo e proteção", descreve a empresa em comunicado.