A Fundação José Berardo acumulou "prejuízos significativos" e a continuidade das suas operações está "dependente de apoio financeiro do fundador", o empresário Joe Berardo. Esta é uma das conclusões do último relatório de contas da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) detida pelo empresário, referente a 2017 e consultado pela TSF.

De acordo com o documento, "a Fundação encontra-se numa situação de incumprimento perante as instituições financeiras" que, em 2017, ultrapassava os 800 milhões de euros, e está mesmo em risco de falência.

O mesmo relatório diz também que a instituição tinha, nesse ano, um passivo de 998,5 milhões de euros – embora tenha gasto um milhão de euros em atividades de cariz social.





A situação faz com que, se Joe Berardo não injetar mais dinheiro na fundação criada em 2007, esta deixe de ter meios para financiar a família ou alcançar os objetivos de solidariedade social. A TSF refere ainda que a única hipótese para recuperar o dinheiro parece estar nas obras de arte depositadas no Centro Cultural de Belém, que pertencem à Fundação Coleção Berardo – que tem Berardo como Presidente Honorário vitalício, Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Curadores.