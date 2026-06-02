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Dinheiro

A milionária que partiu do zero

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Nasceu numa zona rural, cuidou do pai cego, aos 16 anos começou a trabalhar numa fábrica de vidros para relógios e aos 22 anos montou o seu próprio negócio. Hoje é a principal fornecedora de ecrãs para telemóveis e a mais rica da China

No banquete de Estado oferecido pelo presidente chinês Xi Jinping ao presidente norte-americano Donald Trump na sua visita à China, no passado dia 14, uma mulher estava sentada entre Tim Cook, CEO da Apple, e Elon Musk, o magnata da tecnologia e dono da Tesla. A imagem tornou-se viral e o mundo quis saber quem era a importante figura.

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