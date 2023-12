Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Marquês de Pombal é mais culpado do que o Estado Novo, aponta o historiador económico e professor de Economia na Universidade de Manchester. E até os nossos “políticos bastante maus” são reflexo do atraso que acumulamos desde o século XVIII.

Somos “o Terceiro Mundo da Europa”, vistos como atrasados pelos europeus, irrelevantes no resto do globo. Vale a pena tentar perceber porquê, até para se poder mudar de caminho, explica Nuno Palma, acerca do seu novo livro, As Causas do Atraso Português, Repensar o Passado para Reinventar o Presente. Mas “sem grandes ilusões”.