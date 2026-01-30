Isabel Guerreiro assume a presidência executiva do Santander Portugal em março

Com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, Isabel Guerreiro ingressou em 2005 no Grupo Santander, tendo sido administradora executiva em Portugal, responsável pela rede de particulares e negócios e membro do ‘Supervisory Board’ do Santander Polónia.

Isabel Guerreiro será a nova presidente executiva (CEO) do Santander Portugal a partir de 01 de março, sucedendo a Pedro Castro e Almeida, que foi nomeado ‘chief risk officer’ do Grupo Santander, anunciou esta sexta-feira o banco.



Isabel Guerreiro será a nova presidente do Santander Portugal Pedro Catarino

Em comunicado, o Santander refere que a nomeação de Isabel Guerreiro, até agora vice-presidente do banco em Portugal, “representa uma aposta clara na estratégia de crescimento e inovação”, salientando que esta “teve um papel central na transformação digital do banco, em Portugal e a nível europeu, como responsável máxima desta área dentro do Grupo para a Europa”.

Já o atual CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, passa a assumir as funções de ‘chief risk officer’ do Grupo Santander, cargo que o banco destaca como sendo “de elevada responsabilidade a nível internacional”.

Com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, Isabel Guerreiro ingressou em 2005 no Grupo Santander, tendo sido administradora executiva em Portugal, responsável pela rede de particulares e negócios e membro do ‘Supervisory Board’ do Santander Polónia.

Licenciada em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico, possui um MBA do INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas) e formação complementar em Stanford, Harvard e Wharton.

À frente do Santander Portugal há sete anos, Pedro Castro e Almeida chegou ao banco em 1993 e, durante o seu mandato, “realizou uma profunda transformação digital e operacional”, lê-se no comunicado.

Nos últimos anos, Pedro Castro e Almeida também foi responsável regional do Santander para a Europa e, mais recentemente, liderou o processo de integração do banco britânico TSB, adquirido pelo Santander ao Sabadell.

“A experiência acumulada em integrações bem-sucedidas, incluindo Banif e Banco Popular, contribuiu para esta nomeação”, aponta o Santander.

Citada no comunicado, a CEO do Banco Santander, Ana Botín, descreve Isabel Guerreiro como “uma líder com provas dadas e amplamente respeitada, que personifica a cultura do Santander, com uma forte ambição de melhoria contínua e um elevado compromisso, ano após ano, de servir com consistência as suas equipas, clientes, acionistas e a sociedade”.

Relativamente a Pedro Castro e Almeida, considera que “o conhecimento profundo que tem dos negócios do Grupo e a sua abordagem disciplinada ao risco fazem dele a escolha certa para liderar a função de risco” do Santander.

“Estas mudanças demonstram a força e profundidade da nossa equipa de gestão de topo e a disciplina do nosso planeamento de sucessão, bem como o nosso foco contínuo em executar a nossa estratégia de forma consistente e em criar valor no longo prazo”, remata Ana Botín.