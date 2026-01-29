Generali Tranquilidade com aumento de 200% nas participações de sinistros

Em dois dias a seguradora viu as participações dispararem, após duas tempestades causarem danos por todo o país. Maioria dos danos são em coberturas e telhados de habitações e empresas.

As tempestades Joseph e Kristin causaram milhares de ocorrências em todo o país, com queda de estruturas, de árvores e inundações, e fizeram disparar as participações às seguradoras. Só a Generali Tranquilidade registou, nos dias 27 e 28, um aumento superior a 200% no número de participações de sinistros face a um período de condições meteorológicas normais. A seguradora não aponta, no entanto, valores, nem de prejuízos estimados, nem de possíveis compensações.



Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz Paulo Novais / Lusa - EPA

"As ocorrências têm maioritariamente origem na zona Centro do país, nomeadamente nos concelhos mais afetados, e os sinistros reportados envolvem, de forma predominante, danos materiais, em coberturas e telhados de habitações e empresas", explica a seguradora em comunicado. Perante este cenário, foi ativado o Gabinete de Crise de Sinistros "para a gestão multidisciplinar do evento, com o objetivo de garantir uma resposta rápida e eficaz aos clientes afetados".

“Perante estes eventos climáticos extremos, em particular a depressão Kristin, que afetaram de forma extraordinária a vida de muitas pessoas e o normal funcionamento das empresas, a Generali Tranquilidade está a empenhar todos os esforços para prestar o mais rápido apoio às pessoas e empresas nossas seguradas”, diz Patrícia Correia, diretora de sinistros da seguradora, no mesmo comunicado.

Na quarta-feira, a Associação Portuguesa de Seguradoras disse ao Negócios que "as equipas das empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados a recuperar rapidamente a normalidade das suas vidas, tendo desencadeado os procedimentos habitualmente adotados nestas situações”. Disse, no entanto, ser ainda cedo para fazer uma avaliação de todos os estragos.