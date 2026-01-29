Sábado – Pense por si

Generali Tranquilidade com aumento de 200% nas participações de sinistros

Em dois dias a seguradora viu as participações dispararem, após duas tempestades causarem danos por todo o país. Maioria dos danos são em coberturas e telhados de habitações e empresas.

As tempestades Joseph e Kristin causaram milhares de ocorrências em todo o país, com queda de estruturas, de árvores e inundações, e fizeram disparar as participações às seguradoras. Só a Generali Tranquilidade registou, nos dias 27 e 28, um aumento superior a 200% no número de participações de sinistros face a um período de condições meteorológicas normais. A seguradora não aponta, no entanto, valores, nem de prejuízos estimados, nem de possíveis compensações.

Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz
Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz Paulo Novais / Lusa - EPA

"As ocorrências têm maioritariamente origem na zona Centro do país, nomeadamente nos concelhos mais afetados, e os sinistros reportados envolvem, de forma predominante, danos materiais, em coberturas e telhados de habitações e empresas", explica a seguradora em comunicado. Perante este cenário, foi ativado o Gabinete de Crise de Sinistros "para a gestão multidisciplinar do evento, com o objetivo de garantir uma resposta rápida e eficaz aos clientes afetados".

“Perante estes eventos climáticos extremos, em particular a depressão Kristin, que afetaram de forma extraordinária a vida de muitas pessoas e o normal funcionamento das empresas, a Generali Tranquilidade está a empenhar todos os esforços para prestar o mais rápido apoio às pessoas e empresas nossas seguradas”, diz Patrícia Correia, diretora de sinistros da seguradora, no mesmo comunicado.

Na quarta-feira, a  a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados a recuperar rapidamente a normalidade das suas vidas, tendo desencadeado os procedimentos habitualmente adotados nestas situações”. Disse, no entanto, ser ainda cedo para fazer uma avaliação de todos os estragos.

