Os juros portugueses atingiram esta quinta-feira, 23 de maio, às 9h30, o nível mais baixo de sempre. No prazo a dez anos, o juro negociado no mercado secundário fixou abaixo dos 1% pela primeira vez: 0,995% com uma queda de 2,7 pontos base.Segundo a série histórica da Bloomberg (ver gráfico), que começa em fevereiro de 1997, os juros portugueses nunca tinham estado nesse período abaixo dos 1%. A taxa é assim a mais baixa de sempre, pois em 1997 a moeda portuguesa ainda era o escudo e nessa altura os custos de financiamento do Estado eram bem mais elevados.A dívida soberana europeia tem sido um dos ativos de eleição para os investidores procurarem abrigo da turbulência nos mercados, o que beneficia as obrigações portuguesas.