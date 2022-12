As mais lidas

Musk vai deixar de ser CEO do Twitter

Elon Musk lançou uma sondagem para saber se os utilizadores queriam que deixasse de ser CEO do Twitter e a maior parte dos votantes respondeu que sim. Esta madrugada, o dono da Tesla anunciou que vai mesmo deixar o cargo quando encontrar alguém "tolo o suficiente para aceitar o cargo".







REUTERS/Dado Ruvic

No tweet publicado na madrugada desta quarta-feira, o milionário diz contudo que continuará a chefiar as equipas de software e servidores mesmo depois do seu substituto ser encontrado e que vai continuar a ser dono da empresa.