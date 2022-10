Twitter aceita oferta de Elon Musk para comprar rede social por 44 mil milhões de dólares

26 de setembro Talismã Xavier com Leonor Riso

O Twitter divulgou hoje o seu acordo para que o empresário Elon Musk adquira a rede social por 44 mil milhões de dólares, como tinha sido acordado anteriormente, decisão que deverá resultar no cancelamento do processo judicial entre as partes.







Elon Musk Reuters

"A intenção da empresa é fechar a transação por 54,20 dólares por ação", anunciou o Twitter, em reação a uma proposta do CEO da Tesla, enviada horas antes à empresa e à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).Twitter e Musk tinham acordado anteriormente o negócio de compra da empresa por este preço, mas o bilionário voltaria atrás na transação, argumentando que tinha encontrado uma violação material de várias disposições do acordo, incluindo o número de contas falsas contabilizadas pela empresa.