Musk anuncia corte de 10% dos funcionários da Tesla devido a um “mau pressentimento ”

O anúncio dos cortes na empresa, feito por Elon Musk, surgiu depois do empresário ter dito aos funcionários para decidirem entre voltar ao local de trabalho ou deixar a empresa.

Elon Musk, CEO da Tesla, quer cortar 10% dos funcionários da empresa de carros elétricos devido a um "mau pressentimento" que tem sobre a economia, disse num email enviado a executivos, a que a agência Reuters teve acesso.



No final do ano passado a empresa empregava cerca 100 mil pessoas, de acordo com arquivos anuais. Antes das declarações de Musk sobre o corte de funcionários, a Tesla tinha cerca de cinco mil vagas de emprego na rede social Linkedin.