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CMTV: Jornal de horário nobre ganha a SIC, TVI e RTP 1

CM 03 de maio de 2026 às 14:51
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Televisão do Correio da Manhã conseguiu ter o noticiário mais visto do prime time.

Mais de 3 milhões e 100 mil portugueses acompanharam ontem a CMTV, que conseguiu ter o noticiário mais visto do prime time e obteve um share de 8,8% no horário nobre, uma das melhores performances do ano, 

CMTV: Jornal de horário nobre ganha a SIC, TVI e RTP 1
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O “Grande Jornal” da noite, emitido às 20h09, na CMTV, obteve uma audiência média de 613 mil espectadores e 14,6% de share. Foi o jornal de horário nobre mais visto, ganhando ao “Jornal da Noite” da SIC generalista, que foi visto por apenas 526 mil espectadores. O jornal da CMTV também ganhou ao “Jornal Nacional”, da TVI, que teve apenas 459 mil espectadores, e ao “Telejornal” do canal 1, visto por 465 mil pessoas.

O share médio diário da televisão do Correio da Manhã foi de 6,6%, acima da soma da CNN, SIC Notícias e RTP Notícias. Em conjunto, os 3 concorrentes da CMTV alcançaram apenas 4,9%.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

As audiências são medidas pela GFK.

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