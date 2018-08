O vídeo tem quase 10 minutos e arranca com belíssimas imagens de um veleiro a sulcar o mar ao som de Elysium, do filme Gladiador. Na embarcação lê-se Mirpuri Foundation – For a Better World (Fundação Mirpuri – Para Um Mundo Melhor). Seguem-se ainda mais belas imagens: lindas baleias que saltam, pinguins que mergulham provocando múltiplas bolhinhas, lindos cardumes de peixes e lindas medusas pairando.



Todo o vídeo é um desenrolar de lugares comuns ambientais, até que aos 3’31’’ a narradora diz: "A Mirpuri Foundation, no decurso das suas pesquisas, descobriu que em poucas décadas as populações de vertebrados marinhos caíram mais de 50 por cento."





O vídeo é de 25 de Maio de 2017, pouco mais de um ano depois da Mirpuri Foundation ter sido constituída (21 Março de 2016) e menos de um ano antes de ser reconhecida pelo Governo. Como é que uma empresa tão nova fez tais "pesquisas"? Consultando o site da Mirpuri Foundation, não há referência a um único trabalho ou investigação da sua autoria.



Sobrou a alternativa de colocar na Internet a frase sobre as "pesquisas". A luz veio de um comunicado da World Wildlife Fund (WWF) de 16 de Setembro de 2015, onde se lê que "o relatório Living Blue Planet da WWF revela que em menos de 50 anos os oceanos perderam 50 por cento das suas populações de vertebrados."

Daqui se conclui que as "pesquisas" da MF parecem ter sido feitas no Google. Há ainda dados que originalmente aparecem num artigo do Independent de 1 de Outubro de 2016, num relatório das Nações Unidas de 10 de Maio de 2017, num estudo do MIT de 30 de Setembro de 2014 e num artigo do Washington Post de 9 de Novembro de 2016.



Esta semana na revista SÁBADO, nas bancas a 9 de Agosto de 2018, pode ler toda a história desta estranha fundação e ainda uma reportagem sobre como Paulo Mirpuri conseguiu escapar ileso à ruína da Air Luxor, companhia que levou ao estrelato, mas que depois deixou na ruína. Vendeu-a em 2006 por 50 mil euros a um empresário desconhecido no meio, que tinha sede num quarto de hotel em Ílhavo. A acção de insolvência da Air Luxor, com crédito reclamados de €86 milhões, ainda decorre no Tribunal do Comércio de Lisboa. Ao lado da queda da Air Luxor (e com meios desta, lê-se), Mirpuri criou uma nova companhia, a Hi Fly, que acaba de aterrar com estrondo no Aeroporto de Beja.