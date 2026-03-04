Ministro de Estado de Angola no “Radar África” do Negócios

A conferência pode se acompanhada em streaming no site do Negócios.

José de Lima Massano, ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, é o convidado especial da conferência “Radar África – Os Caminhos Para Angola”, organizada pelo Jornal Negócios, que terá lugar na manhã deste sexta-feira, 6 de março, no hotel Epic Sana Amoreiras, em Lisboa.



Massano, considerado o "homem forte" do governo para a área financeira e económica, irá abordar o desenvolvimento do seu país, a cooperação com Portugal e a aposta no Corredor do Lobito, entre outros temas.

Além do ministro de Estado, destaque-se igualmente a presença de Arlindo das Chagas Rangel, presidente da AIPEX, a agência angolana de promoção do investimento.

Do lado empresarial marcarão presença, entre outros, Carlos Mota Santos, CEO da Mota-Engil, Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, Omar Guerra, presidente da comissão executiva do BAI Europa, Vitor Ribeirinho, senior partner do cluster KPMG Portugal e Angola e Ricardo Gonçalves, administrador.

