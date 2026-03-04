Preços do gás natural regista subida de 10% devido a conflito no Irão

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O preço do gás natural continuou esta quarta-feira a subir, embora a um ritmo mais lento do que nos dias anteriores, registando um aumento de 10% para 61,30 euros por megawatt-hora (MWh), segundo dados da Bloomberg.



Na terça-feira, o gás já tinha fechado com uma subida significativa de quase 22%, atingindo os 54,29 euros.

Na segunda-feira, os preços do gás dispararam logo 40,81%.

Esta subida foi consequência do aumento das tensões no Médio Oriente e da suspensão da produção de gás natural liquefeito (GNL) pela Qatar Energy, empresa estatal do Qatar, devido a preocupações de segurança após um ataque a duas das suas instalações.

Também hoje, o preço do petróleo Brent subia ligeiramente mais de 2% na abertura, acumulando uma subida de mais de 12% nos últimos três dias de negociação, na sequência do conflito no Médio Oriente.

De acordo com os dados da Bloomberg analisados pela agência de notícias espanhola EFE, às 07h15 de hoje (06h15 hora de Lisboa), o petróleo Brent estava a subir 2,21%, atingindo os 83,20 dólares por barril.

No sábado, os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva conjunta contra o Irão, que respondeu com ataques noutras regiões, estendendo o conflito a todo o Médio Oriente e aumentando os receios de um bloqueio no Estreito de Ormuz, uma via navegável fundamental para o tráfego de petróleo e gás.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa “eliminar ameaças iminentes” do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.

O líder supremo do Irão desde 1989 o 'ayatollah' Ali Khamenei, foi morto durante a ofensiva, tendo o país decretado um período de luto de 40 dias.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

