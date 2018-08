O ex-ministro Miguel Relvas está em contactos com outros investidores para a aquisição da Altice Portugal, a ex- Portugal Telecom, caso esta seja colocada à venda, de acordo com a edição impressa do Expresso. De acordo com declarações do político ao jornal, para já, "não há nada". A empresa garante em comunicado que "é falso e infundado que a Altice Europe esteja a considerar vender a operação da Altice Portugal".

"Mais uma vez, a Altice Portugal vem esclarecer que não há qualquer processo de alienação em análise. A Altice Portugal reitera que não há qualquer proposta de compra, nem é equacionada qualquer intenção de venda da operação em Portugal", assegurou a dona da Meo, que já no passado mês desmentiu rumores semelhantes que davam conta de uma venda à espanhola Telefónica ou à francesa Orange.

Na notícia do Expresso, o jornal não especifica fontes mas refere que existem conversações a decorrerem, nas quais o antigo ministro de Passos Coelho tem um papel activo. No mesmo processo estará ainda Ricardo Santos Silva, sócio de Relvas. As referidas fontes dão como certa a venda da Meo, apenas ficando por saber o "quando" da aquisição.

Em resposta, a Altice reafirma que a empresa portuguesa "continua a ser uma peça fulcral na sua estratégia de crescimento, já que detém alguns dos principais activos do Grupo, como é exemplo o Data Center da Covilhã, a Altice Labs ou o Projecto de infra-estruturação de Portugal com fibra óptica".

"A Altice Portugal reitera que não compreende esta situação, sobretudo por afectar gravemente, de forma infundada e sem recurso ao contraditório, a reputação da empresa", refere no comunicado.

Na mesma missiva, a empresa lança ainda um ataque ao grupo detentor do jornal Expresso, a Impresa, em que alude a recente contratação da apresentadora Cristina Ferreira.

"A Altice Portugal não pode deixar de manifestar a sua estranheza com a referência aos prejuízos quando o próprio Grupo detentor do Expresso tem vindo reiteradamente a mostrar preocupantes níveis de endividamento, apesar de, ao que tudo indica, continuar a fazer contratos milionários".