O mercado da marijuana legal é um "faroeste controlado", disse à agência Lusa o presidente do Congresso Mundial e Exposição de Negócios da Canábis , Gregory Marco, à margem da 6.ª edição do evento em Los Angeles."É uma corrida ao ouro, mas tem de ser controlada", afirmou o responsável, explicando que a Califórnia pode ser olhada como um mercado de estudo pelos países que querem legalizar o cultivo e a comercialização de produtos derivados de canábis."Há muitas políticas que são importantes quando se está a legalizar a canábis", considerou Gregory Marco, referindo que os produtos apenas com canabidiol (CBD) e sem tetraidrocanabinol (THC, a substância com efeitos psicotrópicos) são "uma ponte" a caminho da legalização total.A marijuana é legal para fins medicinais em 33 estados e para consumo recreativo em 11 estados dos EUA, sendo totalmente legal no Canadá."Os estados e o governo federal estão a ser muito cautelosos, como têm de ser", acrescentou o responsável. "Isto vai, literalmente, mudar a complexidade dos nossos horizontes financeiros, dos impostos, não é apenas legalizar uma planta".A entrada em vigor de regulamentos na Califórnia, onde o consumo recreativo foi legalizado a partir de 01 de janeiro de 2018, fez abrandar o crescimento dos negócios da canábis devido ao custo e complexidade das restrições que têm de ser cumpridas pelas empresas do setor."Há implicações nos impostos, no emprego, crescimento no imobiliário, é preciso ser muito seguro e direcionado no processo de tomada de decisões, porque isto vai mudar o jogo em todo o mundo", considerou Gregory Marco. "É uma indústria que vai levar a nossa economia para o próximo nível".No Congresso Mundial e Exposição de Negócios da Canábis (CWCBE, na sigla inglesa), que espera vários milhares de pessoas até sábado, em Los Angeles, o foco está no amadurecimento dos negócios e na grande apetência dos consumidores por produtos baseados apenas em CBD.Entre as empresas que têm espaço de exposição no congresso estão marcas de produtos de beleza com infusão de canábis, como a Medical Mary, gomas e gotas para acalmar o stress e tratar a ansiedade, como a Bluum Lab e a IHS, e fornecedoras de sistemas para extração de componentes, como a Mile High Labs.O mercado global de canábis legal valerá 13,2 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros) em 2019, segundo o Brightfield Group.