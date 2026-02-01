Melhor janeiro de sempre do NOW em todos os critérios

Obrigado a todos os espectadores que fazem do NOW um maiores e mais rápidos sucessos da televisão portuguesa.

Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

O NOW está a crescer de forma consecutiva e teve o melhor janeiro de sempre do canal em todos os critérios de medição de audiências: share médio, espectadores por minuto e audiência total.



Canal NOW

O share médio foi de 1,8%, o que representa uma subida de 69,8% em relação ao período homólogo.

Tivemos em média 43900 espectadores a cada minuto, o que demonstra um aumento de 78,2%.

A audiência total foi de 1 milhão e 650 mil espectadores e isso significa que crescemos de 25,1%, também em relação ao período homólogo.

As audiências citadas são medidas pela GFK.

Obrigado a todos os espectadores que fazem do canal um dos maiores e mais rápidos sucessos da televisão portuguesa.

O NOW está na posição 9 de todas as operadoras e é o projeto televisivo da Medialivre que agrega a Sábado, o Negócios, o Record e a Máxima.