Somando os valores, conclui-se que a CMTV registou mais audiência do que os principais concorrentes juntos: CNN, com 2,9% de share; e SIC Notícias, com 2,7%.

A CMTV registou o melhor janeiro de sempre, em todos os critérios de medição de audiências, e continua a crescer de ano para ano. O canal afeto ao Correio da Manhã, somou um share mensal de 6,2% – o que equivale a uma subida de 7,3% em relação ao mês homólogo de 2025. A contagem de números revela que a estação do grupo Medialivre teve uma média de 146 900 telespectadores a cada minuto (que corresponde a subida de 9,7% em relação ao período homólogo do ano passado) e que, no total, atraiu uma audiência global de três milhões e 110 mil telespectadores por dia. As contas revelam um crescimento de 5,9% em relação a 2025.



CMTV bate recordes de janeiro em todos os critérios de audiências

Os dados são da responsabilidade da GfK – empresa de estudos de mercado – e surgem no mês em que a CMTV conseguiu um resultado histórico: teve mais audiência do que o canal 1 da RTP com a cobertura dos efeitos do mau tempo no País. O feito foi alcançado na passada quarta-feira, 28 de janeiro, quando a televisão do CM esteve perto de atingir a marca dos 3,6 milhões de portugueses, conquistando mais 600 mil do que a televisão do Estado. A edição do final de tarde do ‘Notícias CM’ superou as audiências de ‘O Preço Certo’ de Fernando Mendes. Posicionou-se ainda acima do ‘Jornal da Noite’ da SIC.