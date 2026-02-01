Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

CMTV bate recordes de janeiro em todos os critérios de audiências

Correio da Manhã 13:20
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Somando os valores, conclui-se que a CMTV registou mais audiência do que os principais concorrentes juntos: CNN, com 2,9% de share; e SIC Notícias, com 2,7%.

A CMTV registou o melhor janeiro de sempre, em todos os critérios de medição de audiências, e continua a crescer de ano para ano. O canal afeto ao Correio da Manhã, somou um share mensal de 6,2% – o que equivale a uma subida de 7,3% em relação ao mês homólogo de 2025. A contagem de números revela que a estação do grupo Medialivre teve uma média de 146 900 telespectadores a cada minuto (que corresponde a subida de 9,7% em relação ao período homólogo do ano passado) e que, no total, atraiu uma audiência global de três milhões e 110 mil telespectadores por dia. As contas revelam um crescimento de 5,9% em relação a 2025.

CMTV bate recordes de janeiro em todos os critérios de audiências
CMTV bate recordes de janeiro em todos os critérios de audiências

Somando os valores, conclui-se que a CMTV registou mais audiência do que os principais concorrentes juntos: CNN, com 2,9% de share; e SIC Notícias, com 2,7%.

Os dados são da responsabilidade da GfK – empresa de estudos de mercado – e surgem no mês em que a CMTV conseguiu um resultado histórico: teve mais audiência do que o canal 1 da RTP com a cobertura dos efeitos do mau tempo no País. O feito foi alcançado na passada quarta-feira, 28 de janeiro, quando a televisão do CM esteve perto de atingir a marca dos 3,6 milhões de portugueses, conquistando mais 600 mil do que a televisão do Estado. A edição do final de tarde do ‘Notícias CM’ superou as audiências de ‘O Preço Certo’ de Fernando Mendes. Posicionou-se ainda acima do ‘Jornal da Noite’ da SIC.

Tópicos audiência Milhões Televisão CMTV Fernando Mendes
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

CMTV bate recordes de janeiro em todos os critérios de audiências