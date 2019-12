Opinião: Dr. Centeno, é a democracia. Já era tempo de se habituar

Vamos dar de barato que é normal deixar jornalistas e o presidente da Assembleia da República à espera até perto da meia-noite – os partidos entretanto foram embora, e bem – para entregar o orçamento, quando falamos de um Governo que vai no enésimo Simplex. Também é verdade que Mário Centeno não é o primeiro a protagonizar um momento destes. Não sendo bonito, não foi inédito.

Já na conferência de imprensa de Mário Centeno, na manhã desta terça-feira, onde estava como ministro das Finanças para apresentar o Orçamento do Estado para 2020, o número de vezes em que achou por bem mostrar condescendência, ironia ou sobranceria em relação aos jornalistas talvez seja novidade.

"Não percebo a insistência" dos senhores jornalistas "com o que não está no orçamento, estou aqui para apresentar o que está", proferiu. Os jornalistas perguntam o que quiserem. É assim. Se quiserem precisamente questionar sobre o que não está, perguntam. Centeno acabou por dizer que "há muito tempo para análise do que está e do que não está no Orçamento". O ministro só preferia é que fosse ele a marcar esse tempo. E batalhas internas no Governo por causa do orçamento? "Nem tudo o que vem escrito por vocês é verdade." Pois não. Também é verdade que "nem tudo o que vocês escrevem é mentira" – mas o ministro prefere a primeira.

Continuemos: as ditas batalhas são "um mito", este é um orçamento "de coesão", o Governo está "coeso" e "se continuam a fazer análises políticas com base em fontes não identificadas, os senhores jornalistas não estão a fazer um bom serviço ao país". O senhor ministro é que bem sabe, paternalmente, como é que os senhores jornalistas devem fazer um bom serviço ao país.

Sobre o que toca ao crescimento e resistência à desaceleração internacional, somos os maiores, e "todos os que tem escrito o contrário estão errados". Se porventura Marcelo Rebelo de Sousa pede mais, como lembrou uma jornalista, sai um pequeno sarcasmo: "A senhora jornalista tem uma capacidade para interpretar as palavras do Presidente da República notável. Eu obviamente não o irei fazer."

Perguntam-lhe sobre cativações? Centeno exibe um risinho cínico, comenta qualquer coisa com o secretário de Estado ao seu lado. "Não vou conseguir desmontar todas as questões que a senhora jornalista colocou como verdades, que, devo-lhe confessar, não são". E continuou: "Com dados provisórios devemos ter cautela, é um conselho que eu dou"; "Vou repetir para o caso de não ter acompanhado esta frase". Muito obrigada.