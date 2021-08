Livros escolares incluídos no IVAucher e IRS

Até ao final de agosto, os encarregados de educação que comprem manuais e livros escolares podem incluir essas despesas no IVAucher e nas deduções do IRS.



Os pais devem comprar os manuais e livros escolares até ao fim de agosto, numa livraria ou editora, de modo a que possam usufruir do IVAucher e acumular as despesas no IRS, nas deduções de educação, indica o jornal Público.







Pedro Pires Vieira / Correio da Manhã

Leia Também IVAucher arranca amanhã. O que precisa de fazer para ter descontos

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos IVAucher IRS educação manuais livros escolares despesas

Apesar de estarem disponíveis manuais escolares gratuitos do 1.º ao 12.º ano de escolaridade, em escolas públicas e em estabelecimentos privados e cooperativos com contratos de associação, os pais e encarregados de educação podem usufruir destes apoios com materiais como as fichas de exercícios, livros de preparação para exames ou dicionários.