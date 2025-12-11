NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Na fábrica de Palmela a adesão à greve geral no primeiro turno não permite arrancar a produção, garante o coordenador da comissão de trabalhadores.
As linhas de produção da Autoeuropa “não vão arrancar”, disse esta
quarta-feira Rogério Nogueira, coordenador da Comissão de Trabalhadores da
Autoeuropa, no arranque da greve geral.
“Temos já a informação do interior da fábrica que as linhas de produção não
vão arrancar”, afirmou, à entrada da fábrica de Palmela, onde se juntaram
dezenas de dirigentes políticos e sindicais. "Os trabalhadores responderam em grande escala a esta chamada das comissões de trabalhadores, da CGTP, da UGT. Entrámos com o pé direito nesta greve geral".
O anúncio foi feito pouco depois do início do primeiro turno abrangido pelo
pré-aviso de greve, que numa situação normal tem cerca de 900 trabalhadores a
entrar pelas 23:40.
A Autoeuropa
produz atualmente o modelo T-Roc e da linha de montagem saem cerca de 955
carros por dia, sobretudo para exportação (99,1%) e para o mercado europeu.
De acordo com os
dados do INE, referentes ao ano passado, o impacto da fábrica de Palmela foi de
1,6% do produto interno bruto (PIB), representando 4,5% das vendas de bens ao
exterior, mantendo-se como a segunda principal exportadora do país. Em 2024, empregava
mais de 4.800 trabalhadores.
A paralisação convocada pela CGTP e pela UGT pretende contestar a proposta
de alterações ao Código do Trabalho apresentada em julho pelo Governo. O
anteprojeto, que ainda não seguiu para o Parlamento, alarga
serviços mínimos nas greves, facilita
o processo de despedimentos por justa causa, generaliza
possibilidade de não reintegração em caso de despedimento ilícito, aumenta
a duração dos contratos
a prazo, recupera o banco
de horas por negociação individual, descriminaliza
o trabalho não declarado, e abre
a porta à redução de custos com horas extraordinárias e teletrabalho,
entre outras alterações e que justificam a quinta paralisação conjunta das duas centrais sindicais – a
primeira desde 2013.
