O grupo de lesados do BES/Novo Banco, que voltou a manifestar-se esta quinta-feira no Porto para reivindicar a devolução total dos montantes que, dizem, lhes foram "roubados", anunciou que vai continuar a protestar no 22.º Congresso Nacional do PS."A próxima manifestação está prevista para a Batalha, no local onde se vai realizar o Congresso do PS [entre 25 e 27 de maio]", avançou à Lusa António Silva, um dos lesados do BES/Novo Banco, durante o protesto que decorreu na quinta-feira na Avenida dos Aliados, no Porto, entre as 10:00 e as 15:00.O grupo dos lesados voltou a dizer que foi roubado pelo banco e pelos gerentes do BES e recordou que o PS prometeu que se fosse para o Governo que iria pagar "na íntegra" os montantes devidos, garantindo que será isso que vão reclamar."Quem está a ficar com as provisões é o Banco de Portugal, que utilizou as provisões para pagar a outras entidades, nós não temos culpa disso. Por isso, Banco de Portugal, Ministério das Finanças e Governo, porque quem tem de resolver isso são eles, não é mais ninguém", referiu António Silva, acrescentando que só vão "reclamar" ao PS o que o partido socialista prometeu, porque "está escrito, está documentando e foi dito a muitos lesados".António Silva relembrou que "O Governo não pode ser inocentado da forma como levou as pessoas a fazerem as aplicações neste banco", e referiu que se as aplicações tivessem sido feitas noutro banco qualquer "neste momento" tinham o "capital e os juros"."Estamos há quatro anos com zero. Isto nem uma Dona Branca faz isto", declarou, referindo-se a Maria Branca dos Santos, conhecida por "Banqueira do Povo", e que causou um escândalo financeiro nos anos 1980 em Portugal."Nós fomos roubados pelos gerentes que nos prestaram informações falsas, que nos diziam que era um produto garantido e é o que vemos", mas estamos a falar de uma burla contínua porque não foi só quando foi feita a subscrição, foi durante o ano todo e após a resolução do banco. E o Banco de Portugal sabia", acusa o grupo de lesados pela voz de António Silva.Recentemente, uma fonte oficial da sociedade gestora do fundo de recuperação de créditos, Patris, disse à Lusa que quase 99% dos lesados tinham pedido adesão ao fundo.A mesma fonte indicou que os lesados que já pediram a adesão representam também 99% do capital reclamável, que ronda, na totalidade, os 433,8 milhões de euros.Em causa está a solução encontrada para as cerca de 2.000 pessoas que subscreveram papel comercial aos balcões do BES, pensando tratar-se de produtos sem risco.Esta solução prevê o pagamento de 75% das aplicações até 500 mil euros (com limite de 250 mil euros) e de 50% para valores acima de 500 mil euros, devendo para o efeito os lesados começar a receber nos próximos dias o contrato final de participação no Fundo de Recuperação de Créditos, já registado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e através do qual vão receber parte do dinheiro aplicado.Através deste fundo deverão vir a ser pagos pelo menos cerca de 280 milhões de euros (de um total de 430 milhões de euros) em três tranches ao longo de 2018, 2019, 2020. O dinheiro para esse pagamento vem do Estado, sob a forma de empréstimo, ou através de empréstimo bancário, mas garantido pelo Estado.Para o grupo de lesados do papel comercial e lesados emigrantes esta não é a solução efectivamente pretendida, passando antes a resposta pela utilização da provisão de 1.837 milhões de euros existente para os ressarcir na totalidade dos montantes reclamados.A 2 de Maio passado, o Presidente da República disse que vai "ver o que é possível fazer pelo grupo que não entrou no acordo geral dos lesados do BES", após ser abordado pelo grupo de lesados.O BES, tal como era conhecido, acabou em 03 de Agosto de 2014, quatro dias depois de apresentar um prejuízo semestral histórico de 3,6 mil milhões de euros.O Banco de Portugal, através de uma medida de resolução, tomou conta da instituição fundada pela família Espírito Santo e anunciou a sua separação, ficando os ativos e passivos de qualidade num 'banco bom', denominado Novo Banco, e os passivos e activos tóxicos no BES, o 'banco mau' ('bad bank'), sem licença bancária.