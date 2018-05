Lucros da EDP afundam 23% para 166 milhões

Os lucros da EDP afundaram 23% para 166 milhões de euros no primeiro trimestre. A penalizar o resultado está a venda do negócio de distribuição de gás em Portugal e Espanha em 2017, assim como efeitos cambiais negativos do eral e do dólar face ao euro.





Este valor está em linha com a previsão dos analistas. Cinco analistas consultados pela Bloomberg previam lucros médios de 165,8 milhões de euros, menos 23% face aos 215 milhões registados em período homólogo. Já nas contas do CaixaBI, o resultado líquido da eléctrica teria caído 26%, a reflectir a queda do EBITDA.

Estes analistas estimam que o EBITDA consolidado terá diminuído em 9%, face ao primeiro trimestre de 2017, para 914 milhões de euros, pressionado pelo menor contributo do segmento das redes reguladas – sobretudo devido ao impacto negativo da desconsolidação dos activos de distribuição de gás.



Nos resultados do universo EDP conhecidos até agora, os lucros da EDP Brasil subiram 58,9% para 214,1 milhões de reaisi (cerca de 50,43 milhões de euros), enquanto os lucros da EDP Renováveis aumentaram 39% para os 94,1 milhões de euros.