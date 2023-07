Alívio nos juros? Só daqui a (um pouco mais de) um ano

As taxas Euribor vão continuar a subir pelo menos até ao Natal, embora a menor ritmo, estacionando perto de 4,2% - isto no melhor cenário. As famílias só começarão a sentir um alívio a partir do outono de 2024.

No início de julho do ano passado, quando as taxas Euribor tinham acabado de passar para mais do que zero pela primeira vez desde 2015, a previsão no mercado era de que um ano depois a Euribor a 12 meses estaria em 1,7%, já longe das taxas negativas de que os portugueses com créditos beneficiavam pouco antes. Passado um ano, contudo, o cenário é drasticamente diferente. A Euribor a 12 meses, a mais comum nos novos empréstimos, pulverizou todas as previsões (que foram sendo sucessivamente revistas) e já ultrapassou 4,1%, o valor mais alto desde novembro de 2008. Se o leitor foi “apanhado” de forma inesperada pela onda tem uma fraca consolação: a generalidade dos especialistas também não a conseguiu prever.