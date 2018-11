António Mariano lidera o aguerrido – ou agressivo, segundo os críticos – SEAL e está numa batalha por influência em todo o País.

Em Junho, depois de meses de negociações, o sindicato que controla os estivadores do porto de Lisboa assinou um acordo: um aumento salarial de 4% este ano, com retroactivos a Janeiro, e um novo aumento de 1,5% em 2019. Para os trabalhadores, que aprovaram o acordo em plenário, era o primeiro aumento desde 2010. Para as empresas que exploram a concessão na capital era uma garantia de paz social num porto que assistiu a mais de uma centena de pré-avisos de greve na última década. Duas semanas depois apareceu um novo pré-aviso de greve de um dia, marcado pelo sindicato. O motivo não está em Lisboa, mas numa batalha a 300 quilómetros de distância, naquele que se tornou o maior porto nacional: Leixões.



"Por assinarmos um acordo em Lisboa não ficámos reféns", afirma o líder sindical António Mariano, que recebeu a SÁBADO na sede do SEAL, o mais aguerrido – e agressivo, segundo os críticos – sindicato de estivadores do País. "Se as empresas que estão em Lisboa, e que estão noutros portos, assinam um acordo e acham que não podemos ter uma acção de solidariedade há um problema de avaliação deles."



Do lado dessas empresas a surpresa foi total. Fonte oficial da Yilport – o grupo turco que em 2015 comprou o negócio portuário à Mota-Engil e ao Novo Banco por 330 milhões de euros – diz à SÁBADO que nem durante, nem depois das negociações houve sinais de que eventuais queixas sindicais sobre Leixões, onde o SEAL tem uma presença mais modesta, poderiam levar a uma paralisação com impacto forte em Lisboa. As empresas reagiram rasgando o acordo em Lisboa, que António Mariano ainda quer ver cumprido.



Depois do dia de greve o SEAL prolongou a luta com outra roupagem: desde 13 de Agosto que os sócios do sindicato em todo o País não trabalham nas horas suplementares, cruciais no trabalho portuário, uma greve que se vai arrastar até 8 de Outubro; no porto da Figueira da Foz há dois dias de greve total por semana; e há uma manifestação marcada para dia 20 deste mês, que levará os estivadores até à porta da Assembleia da República.



Apenas dois anos depois da última crise laboral nos portos, a tensão está de volta. O que leva um sindicato a declarar uma greve nacional com o impacto mais forte no porto onde tem mais sócios e onde conseguiu um acordo favorável? António Mariano explica que esta é sobretudo uma greve de solidariedade com os seus sócios em Leixões, que diz estarem a ser discriminados no acesso às horas suplementares (que podem significar até 50% do rendimento mensal de um estivador) só por serem do SEAL. A ministra do Mar afirmou no início do mês que uma auditoria pedida por ela à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) não encontrou fundamento para estas queixas (António Mariano responde que a ACT não falou com os queixosos e que entregou provas das ditas ilegalidades laborais ao Ministério Público). A greve parece espelhar algo maior: uma batalha em curso por influência sindical. Lisboa já não chega para o SEAL.



"Arguto" e "centralizador"

António Mariano – 59 anos, sindicalista há "quase 40 anos" – não é o que se espera do líder de um sindicato que tem como foto de abertura no blogue oficial um grupo de homens de cara tapada com símbolos nacionalistas no meio de tochas de fumo, o mesmo tipo de postura mais ameaçadora que sobressai nas manifestações. Mariano é moderado no tom da argumentação, que esgrime de forma rápida e articulada. "É inteligente e muito arguto", admite uma fonte do sector portuário. Não é estivador, mas conferente, o homem que planeia e controla através de software a sequência de descarga dos navios e confere a qualidade da carga.



A sua liderança é descrita à SÁBADO por uma fonte, sob anonimato, como "centralizadora". "Consegue convencer e tem pessoas-chave no cais que ‘trabalham’ os plenários", explica a mesma fonte. "Deixa falar, mas no fim ele é que decide e os sócios não vão tendo muita informação sobre aspectos como negociações em curso, é ele que centraliza isso", diz. É o único dirigente a tempo inteiro do sindicato que é financiado por uma quotização de 4% sobre o salário base bruto, "talvez a quotização mais alta dos sindicatos portugueses", admite António Mariano. A contabilidade é tratada pela mulher, situação que o presidente afirma ser do conhecimento dos sócios.



Sobre a imagem de agressividade projectada pelo sindicato ou o facto de ter membros de claques de futebol nas suas hostes, António Mariano defende-se: "Eu sou a cara deles e apareço de cara destapada e a maior parte deles também. Fazemos algum ruído, mas é também um escape do dia-a-dia de uma profissão violenta e em que os trabalhadores são maltratados." Nega que o SEAL dê aval às intimidações de que falam os seus críticos, cuja existência diz desconhecer.



O sindicato que lidera desde 2013 resulta da amálgama no fim dos anos 90 dos antigos sindicatos de estivadores, tráfego e conferentes. Não está ligado formalmente a qualquer central sindical ou partido (é apoiado sobretudo pelo Bloco). A raiz sempre foi regional e centrada em Lisboa, com presença em Setúbal e na Figueira da Foz. No início do ano passado foi rebaptizado SEAL (pronuncia-se à inglesa, "sil"), sigla de Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística. O nome traz ambição: ser o grande sindicato nacional nos portos. "É natural face à maior concentração do capital nos portos", afirma. Mariano dá como exemplo dessa concentração o grupo Yilport, presente em quase todos os terminais de contentores no País. "Não podemos continuar dispersos por sindicatos locais", afirma.



Conflito aberto em Leixões

Unificar implica ganhar quota sindical. O SEAL passou a sindicalizar trabalhadores com contrato a termo, tendencialmente mais novos, tendo como principal reivindicação a queda real dos salários face aos das gerações mais antigas de estivadores – anteriores às reformas dos anos 90 – que podiam chegar a ganhar mais de 5.000 euros líquidos mensais.



Nos cerca de 530 membros estão trabalhadores de todos os portos. Em Leixões, contudo, o SEAL encontrou forte resistência, não só patronal – o porto de Leixões não admite o SEAL à mesa das negociações –, mas também do sindicato local. A guerra é aberta. Em Agosto do ano passado, 15 trabalhadores interromperam com insultos uma assembleia do Sindicato de Leixões para admitir sócios, tendo havido uma agressão. ("Desse episódio não temos conhecimento", diz o presidente do SEAL).



António Mariano fala numa "mistura de interesses" e no sindicato local como estando a fazer "o papel de braço armado do patrão", que quer "impedir o crescimento do SEAL". Aristides Peixoto, do Sindicato de Leixões, diz à SÁBADO que "com o objectivo de unicidade sindical o SEAL tentou por todas as vias, mesmo a da agressão e da coacção física, impedir a inscrição de novos trabalhadores portuários no Sindicato de Leixões". E usa a conflitualidade do SEAL como o antídoto: "Nenhuma política sã de gestão de pessoal consentiria que, para realizar qualquer trabalho, extraordinário ou não, se contasse com trabalhadores que regularmente se escusam a realizá-lo, como muitas vezes acontece com os do SEAL quando são por si instruídos para bloquear as operações."



Na capital, os operadores manifestam a sua impotência com uma greve que tem foco noutro porto. "Não sabemos o que fazer para a parar", admite fonte oficial da Yilport. O porto – que nos últimos anos caiu da primeira para a terceira posição no ranking de portos do País – já perdeu uma linha de transporte valiosa para os Estados Unidos (que tinha reconquistado) e transportadoras como a Maersk suspenderam as operações. Em Setúbal, a Autoeuropa já pensa num plano B.



Para os estivadores, a greve também representa um dano. As horas suplementares são uma parcela crucial do rendimento, seja para os que estão no quadro seja para os eventuais, os trabalhadores contratados com termo pelas empresas de trabalho portuário (cujos accionistas são tipicamente os operadores portuários). O fundo de greve não cobre estas horas. Fontes do sector indicam que na Figueira da Foz há associados do SEAL a furar a greve. O líder do sindicato admite o dano causado aos sócios, mas defende que estes conhecem os colegas de Leixões e que estão solidários. E depois de 8 de Outubro? "Depende deles [sócios]. As coisas são aprovadas e decididas em plenário, aprovadas por unanimidade quase sempre", declara. Não sabe o que vai acontecer, diz, mas lembra o que disse "uma vez" ao Jornal de Negócios: "Nós aguentamos mais do que a economia."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 751, de 20 de Setembro de 2018.